Creador de los restaurantes aéreos en el mundo «preocupado» por la seguridad de la plataforma que abrirá en Venezuela

Dinner in the Sky es una marca presente en alrededor de 70 países del mundo, entre los que se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, México, Brasil, Francia y Reino Unido. El empresario belga David Ghysels, uno de los propietarios, observó las imágenes difundidas en las redes sociales de Altum, la estructura que será inaugurada en Venezuela, y advirtió de fallas que ponen en peligro la vida de los clientes. Aseguró que no se trata más que de una copia del concepto original