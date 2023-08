Cráter, botes de agua, hundimientos y abandono de proyectos; han dejado en mal estado la vialidad de la urbanización La Puerta, Cabudare; dificultando la circulación de vehículos, que tienen que ir a baja velocidad, para esquivar las ”troneras.”

Los vecinos, aseguran que la dificultad vial es muy ”alta en la zona” debido que son muchos los afectados, y de noche se complica aún más e incluso, cuando llueve ”se se han volcado carros, motos y hasta ciclistas” que pasan por el sector rumbo a sus hogares.

Por lo tanto, Ángel David Pérez habitante de Palavecino, señala que se ha visto en la necesidad de una solicitar a las autoridades el apoyo para solventar esta penuria en las calles, ”La desidia de los dirigentes que administran al Municipio Palavecino, es alta. Todas las calles están dañadas por haber realizado el tema del gas, quisiera saber porqué no lo terminaron, necesitamos que nos solucionen esta problemática”.

”Cráteres viales” tienen desesperados a vecinos del sector La Puerta de Palavecino

Por otra parte, la prolongación de la avenida, tiene grandes problemas de asfaltado, nunca colocaron el gas por tubería según los afectados y los huecos que quedaron en la vía, traen problemas a los vecinos de la comunidad.

”Las alcantarillas están obstruidas y dañadas, tampoco tenemos agua”

”Acabo de llegar a mi Venezuela y me consigo que por fin nos está llegando al menos una vez el agua y nos han llegado recibo de pago, son 400 bolívares pero si no hemos recibido en años el agua y nos están cobrando. Desde Los Rastrojos hasta la Moreneda, no conozco al Alcalde ¿Qué están haciendo por Palavecino?” Declaró una de las afectadas de nombre Tamara Agut

Botes de Agua

Nilda Luna señala que tienen bastante años con una cantidad grande de botes de agua; ”están quedando huecos y nadie, los corrige o los tapas. No sabemos quiénes son los responsables de corregir eso, ya somos 1200 familias afectadas”.

“Hidrolara arregla los botes pero seguimos afectados porque no nos llega el agua, es más lo que se bota en la calle que la que nos llega a casa. A nuestros hogares nos llega cuatro veces al año el suministro y del resto, pedimos cisternas que valen entre cinco a siete dólares” Aseveró Nilda

Aseo y escuela

Internamente, la escuela se ve que está en optimas condiciones, sin embargo; hay maleza en toda la entrada de la institución, a través de las pantallas de Somos Televisión a través del programa Noticias Barquisimeto se observó un área común, y su buen estado.

”Las profesoras se han esforzado en dar las clases, pero esta escuela está muy deteriorada y abandonada, mandan arroz al comedor y qué niño va a querer comer así” expresó Tamara Agut ante la entrevista de Daniel Oviedo

”En Palavecino no tenemos agua y no nos llega el clap, le pedimos a Diosdado Cabello que nos ayude”

”El aseo pasa, no obstante; hacemos el llamado al Presidente y a Diosdado Cabello para que vean la problemática que vive Palavecino y a su vez seguimos a la espera de la comida, tenemos 5 meses esperando la bolsa del clap”. Señaló Francisco José

Por: Edwin Hevia / @edwinhevia

Fotos: Iván Ánzola / Jhonny Silva