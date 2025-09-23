CPNB-CCP Lara incauta presunta droga tras enfrentamiento en Iribarren

En el marco de las labores de patrullaje preventivo, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos al Cuadrante de Paz N.° 33 del Municipio Iribarren, Estado Lara, lograron la incautación de un importante alijo de presunta droga durante un procedimiento realizado en el sector La Esperanza 1, Pavía Abajo, adyacente al vertedero de Pavía, parroquia Ana Soto.

El hecho ocurrió cuando la comisión policial avistó tres camionetas y un vehículo escoltado por una motocicleta de alta cilindrada. Al impartir la voz de alto, los sujetos hicieron caso omiso y se generó un intercambio de disparos. En medio de la persecución, dos de los vehículos perdieron el control y cayeron a un barranco, siendo posteriormente hallados abandonados.

En el lugar, los funcionarios encontraron en el interior de las unidades 24 sacos con panelas de presunta droga, las cuales se encuentran en proceso de conteo y verificación por las autoridades competentes. Para extraer los vehículos siniestrados, fue necesaria la utilización de grúas, trasladándose posteriormente toda la evidencia al Centro de Coordinación Policial (CCP).

Hender «Vivo» González