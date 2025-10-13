Coulthard, Montezemolo y Ecclestone coinciden: «Verstappen es, de lejos, el mejor piloto ahora mismo» de la parrilla de la F1 2025

Montezemolo, Ecclestone y Coulthard coinciden en que el tetracampeón es muy superior al resto de competidores de la parrilla de la F1 2025.

n el Mundial de motociclismo ya se sabe el campeón de MotoGP (Marc Márquez) y el de Moto3 (José Antonio Rueda). Aún queda por despejar la incógnita de la categoría intermedia (Manu González es el que parte con ventaja). Pero en Fórmula 1 todavía restan seis grandes premios y lo cierto es que, a priori, el título debería ser para uno de los dos pilotos de McLaren… pero Max Verstappen está al acecho, por lo que no se puede descartar una sorpresa final.

En la clasificación general domina Oscar Piastri (336 puntos). Saca 22 a su compañero Lando Norris y 63 al tetracampeón mundial. La estrella de Red Bull lo tiene realmente complicado, pero ya se puede dar satisfecho con estar tan cerca de los dominantes MCL39. El neerlandés necesita sacar su mejor versión (la que está mostrando últimamente: victorias en Monza y Bakú, y un resultado superior a los McLaren en Singapur) y que los bólidos naranjas papaya fallen de forma estrepitosa para añadir un quinto entorchado a su palmarés. De lo primero no cabe la menor duda. Y lo segundo es difícil, pero (bastante) posible. Eso sí, el subcampeonato está menos complicado: sólo 41 puntos le separan del talento de Bristol

Montezemolo, el más taxativo

En lo que existe consenso es en la increíble destreza al volante de Max. La lluvia de elogios no cesa. Es más, este año incluso con más razón, ya que el RB21 no es el monoplaza soñado por el astro de 28 años. Uno de los que ha argumentado por qué el de Países Bajos está por encima del resto ha sido Luca di Montezemolo. El exjefe de Ferrari no se ha mordido la lengua cuando le ha tocado ensalzar al ganador de 67 carreras de F1.

«A día de hoy, tengo que decir que para mí Verstappen es, con mucha distancia respecto al resto, el número uno. Max incluso en condiciones difíciles nunca pierde el control, siempre va rápido, nunca comete errores. Y esto no es de ahora. También era fantástico en el karting. Cuando tenía 13 años, era súper, súper fuerte subido a un kart», sostiene. Y apostilla: «Verstappen es el mejor piloto en estos momentos en mi opinión. De lejos«.

Max Verstappen conversa con Oscar Piastri.RED BULL

Ecclestone elogia a Piastri, pero…

Otra figura insigne relacionado con la categoría reina del automovilismo también se ha pronunciado sobre quién es el mejor piloto de la actualidad. Hablamos del lenguaraz Bernie Ecclestone. El que fuera boss de la F1 elogia a Piastri, líder del certamen. aunque le sitúa por detrás del crack neerlandés. «Hace bien su trabajo. Cuando comete errores, sabe que los ha cometido. No echa la culpa a otros, ni te viene con excusas. Se asegura de que no los repite, no comete dos veces el mismo error. Es el mejor piloto después de Verstappen«, ha indicado en Sport.de.

Lo extraordinario de Max según Coulthard

A este coro de entusiastas se suma David Coulthard. El expiloto ha explicado en Channel 4 qué es lo que más le fascina de Max: «Es extraordinario. A lo largo de la historia ha habido otros pilotos excepcionales en la F1, pero Max es como si pudiera visualizar el grip (agarre) antes de que los demás lo sientan«.

El ganador de 13 grandes premios añade: «Creo que Max se ha adaptado anímicamente bien a la situación. Se ha resignado mentalmente al hecho de que probablemente no ganará el campeonato mundial esta vez, pero parece estar bien. Asegura que está contento con el desarrollo del coche. A principios de año no estaba satisfecho en absoluto, parecía que no estaban haciendo ningún progreso. Pero eso es lo que quiere un piloto de carreras: sólo quieres sentir que eres parte de una cadena, y está claro que se está acercando cada vez más a la lucha por el campeonato».

