Costa Rica vs. Nueva Zelanda: Este Martes 14/06 se define la última plaza para el Mundial Catar 2022

La Selección de Costa Rica intentará clasificarse a su tercer Mundial al hilo cuando enfrente a Nueva Zelanda por el Repechaje para Qatar 2022.

A diferencia de pasados playoffs intercontinentales para una justa mundialista, en esta ocasión las llaves serán a un solo partido en una sede neutral, la cual será Qatar. Perú se medirá contra Australia en el otro duelo de repechaje.

Costa Rica se encuentra en esta instancia tras quedar en el cuarto lugar del Octagonal Final de las Eliminatorias de la Concacaf. Nueva Zelanda por su parte, ganó la Fase Final de las Eliminatorias de Oceanía. Venció 5-0 a Islas Salomón en el duelo definitivo.

Los All Whites no juegan en un Mundial desde Sudáfrica 2010. En esa ocasión derrotaron a Bahrein en el Repechaje (Oceanía no tiene un pase cupo directo). Para Brasil 2014 cayeron ante México, y camino a Rusia 2018 fueron doblegados por Perú.

Ticos y neozelandés solo han disputado un partido previo en la historia. Fue en un juego amistoso el 24 marzo de 2007 en el Estadio Saprissa. Costa Rica se llevó un triunfo de 4-0.

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Nueva Zelanda?

El partido entre la Selección de Costa Rica y Nueva Zelanda se disputará el martes 14 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar.

