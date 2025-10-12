¿Corrupción en el Comité? Apuestas millonarias revelan una filtración del resultado en el Premio Nobel a la extremista María Corina Machado

Las autoridades noruegas abrieron una investigación por presunta filtración de información confidencial, tras detectarse un inusual incremento en las apuestas. Las probabilidades de Machado pasaron de 3,75 % a más del 72,8 % en menos de dos horas.

El Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la extremista venezolana María Corina Machado quedó envuelto en una polémica internacional, luego de que las autoridades noruegas abrieran una investigación por presunta filtración de información confidencial, tras detectarse un inusual incremento en las apuestas digitales a favor de la ganadora horas antes del anuncio oficial.

La plataforma descentralizada Polymarket, utilizada globalmente para predecir resultados de eventos, registró durante la madrugada del viernes en Oslo una actividad “fuera de toda norma”: las probabilidades de Machado pasaron de 3,75 % a más del 72,8 % en menos de dos horas, algo prácticamente imposible sin información privilegiada.

El fenómeno provocó una reacción inmediata del Instituto Nobel y de las autoridades financieras noruegas, que consideran la posibilidad de “insider trading” o manipulación de mercado con datos confidenciales.

“Parece que hemos sido presa de un actor criminal que pretende lucrar con nuestra información”, declaró Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, a Bloomberg, confirmando la apertura de una investigación oficial.

Un apostador ganó más de 65.000 dólares



Según los diarios noruegos Aftenposten y Finansavisen, uno de los usuarios investigados habría obtenido más de 65.000 dólares en ganancias, usando una cuenta creada el mismo día del anuncio.

El caso despertó sospechas debido a la precisión del movimiento y al limitado número de personas con acceso al fallo final: solo cinco integrantes del Comité Noruego del Nobel sabían el resultado antes de hacerlo público.

En redes, la cuenta @PolymarketIntel confirmó que los reguladores noruegos ya pidieron colaboración técnica a la plataforma, mientras @TheStalwart (Joe Weisenthal, de Bloomberg) advirtió que el caso podría derivar en “la primera investigación por uso de información privilegiada en apuestas descentralizadas”.

Desafío a la discreción del Comité Nobel



“Aún es pronto para estar seguros de que hubo una filtración, pero tomamos el hecho con la máxima seriedad”, reconoció Harpviken.

Por su parte, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, aseguró que el grupo “es sumamente eficaz manteniendo los secretos”, pero admitió que el suceso “representa un desafío sin precedentes” para la institución.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión