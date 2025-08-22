CORPOELEC trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras falla generada por onda tropical

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) informa a la ciudadanía que, debido a las fuertes lluvias y descargas eléctricas asociadas a la onda tropical número 29, se ha registrado una falla en la subestación El Junquito.

Esta avería ha provocado una interrupción momentánea del servicio eléctrico en varias zonas de la Gran Caracas, afectando también los estados de La Guaira y Miranda, específicamente en los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire.

El personal técnico y operativo de CORPOELEC se encuentra completamente desplegado, trabajando de forma ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

CORPOELEC reitera su compromiso con la población y hace un llamado a la confianza en la dedicación de su equipo, el cual trabaja arduamente para garantizar un servicio eléctrico confiable y seguro para todos los venezolanos.

Noticias Barquisimeto