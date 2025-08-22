CORPOELEC realizará jornada de control de vegetación en 12 municipios de los estados Falcón, Lara y Zulia

En los estados Falcón, Lara y Zulia, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) llevarán a cabo trabajos de Control de Vegetación en redes de distribución.

La acción, orientada desde el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de manera simultánea en diferentes circuitos de distribución de las entidades occidentales se realizará en el horario de 12:00pm a 4:00PM este viernes 22 de agosto.

CORPOELEC realizará jornada de control de vegetación en 12 municipios de Falcón, Lara y Zulia

En el Zulia las maniobras se realizarán en los municipios, Maracaibo, San Francisco, Rosario de Perijá, Mara y Miranda, mientras que en el estado Lara se llevarán a cabo en los municipios Iribarren, Palavecino, Morán y Torres.

Asimismo en Falcón se intervendrán los municipios Petit, San Francisco y Miranda en las parroquias Cabure, San Francisco y San Antonio.

Estas medidas adoptadas por CORPOELEC permiten robustecer las redes de distribución en favor de las comunidades del occidente del país.

Prensa MPPEE-CORPOELEC