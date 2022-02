¿Coronadengue?: Lo que se sabe sobre este diagnóstico

Fue de viaje a Brasil y al regresar a su país, el estado de salud que presentó no era el mismo que cuando partió a disfrutar de sus vacaciones. Sintió fiebre, dolores musculares y articulares durante los primeros días de su retorno, y aunque las sospechas fueron obvias, su contagio sería uno más de los detectados en la ciudad de Rosario y el resto de las regiones de Argentina, que no escapan a la realidad global por la pandemia del covid-19.

Lo cierto es que su caso no era igual, aunque tampoco el primero, pero si el primer diagnóstico de su tipo en 2022. Se trata de una mujer argentina de la que no trascendió su nombre, pero sí el resultado positivo de su prueba de covid. No había nada de novedoso en eso, sin embargo, su cuadro clínico demostró otra cosa: muchos de los síntomas que manifestaba se asociaban a otra enfermedad.

La mujer se enfrentaba a una situación compleja que popularmente es llamada coronadengue, una coinfección por covid-19 y dengue. Estaba frente a una infección simultánea que de no ser tratada adecuada y oportunamente, así como contar con el esquema de vacunación completo, pudo ser difícil de superar. Afortunadamente, se encuentra estable y presenta buenas condiciones de salud.

No es una enfermedad

De manera errónea, recientemente en redes sociales y medios de comunicación ha circulado la noticia de la mujer en Argentina que se infectó simultáneamente con covid-19 y dengue, dando a entender que el mundo está ante una nueva amenaza en el contexto de la pandemia. Esto no es algo novedoso, no hay motivos para alarmarse, ya que no es la primera vez que reportan casos de infección por covid-19 en pacientes con dengue, pues es una realidad desde 2020.

Los especialistas indican que no se trata de una nueva enfermedad, mucho menos de una nueva mutación ni variante del coronavirus causante de la actual pandemia, sino una situación patológica, cuyo principal factor de riesgo es la condición en la que se encuentre el paciente que lo hace susceptible a desarrollar ambas enfermedades, sobre todo con el dengue que en cuadros graves puede derivar en complicaciones. El coronadengue son dos enfermedades totalmente diferentes que carecen de límites para presentarse al mismo tiempo.

La denominación a la cual se le ha dado popularidad últimamente, a propósito de la crisis sanitaria y el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, es un término que está asociado a la antropología de la salud cuando dos o más epidemias actúan de forma simultánea. El riesgo en este tipo de casos es que existen más posibilidades de mortalidad.

Los síntomas de dos enfermedades pueden ser fáciles de confundir, lo que complica el diagnóstico simultáneo. Sin embargo, en cuanto al coronavirus y el dengue, hay una diferencia clara: el dengue se caracteriza por los dolores articulares y el covid-19, principalmente, por complicaciones respiratorias. El paciente que esté padeciendo las dos patologías puede manifestar, además de dolores articulares, dolor en la cabeza, en los músculos y la zona abdominal de manera intensa; fiebre por varios días y afectación respiratoria.

En otros casos, puede tener dolor detrás de los globos oculares, náuseas o vómitos, agrandamiento de los ganglios linfáticos y sarpullido.

Expertos argentinos refieren que la coinfección entre el virus del dengue y el coronavirus es posible, pero no es la única, ya que hay registros de coinfección con el virus de la influenza y se han documentado casos con el VIH, así como con tuberculosis. Igualmente, según el Centro Cochrane Iberoamericano, existe la coinfección con virus respiratorios como el de la gripe denominada flurona.

La Organización Mundial de la Salud indica que el virus del dengue se transmite a través de mosquitos hembra. Por su parte, su filial regional, la Organización Panamericana de la Salud, señala que en 2021 la región reportó cerca de 1.173.670 casos de dengue, más de 80 % de todas las infecciones transmitidas por moscas o mosquitos.

Recomendaciones

Ante esta realidad, los expertos aseguran que lo importante es preservar las medidas de prevención y cuidado personal dentro y fuera del hogar, usando el tapabocas, practicar el lavado constante de manos y mantener los espacios ventilados. Además, eliminar los criaderos de zancudos para evitar el dengue.

Por cualquier indicio, es recomendable que el paciente acuda de manera oportuna al médico más cercano, sobretodo si presenta fiebre persistente superior a los 40 grado.

Antecedentes:

Asia. Los primeros estudios se realizaron en países asiáticos en 2020. Unos de los diagnósticos trascendió en agosto de ese mismo año; un hombre de 18 años de la isla Reunión, océano Índico, tuvo la coinfección de covid-19 con dengue.

Colombia. El Instituto Nacional de Salud reportó en 2020 331 casos, cifra que aumentó en 2021 a 2.115 y en las primeras semanas de 2022 han reportado al menos 76.

Argentina. Hace un año, se efectuó un primer estudio local sobre 13 casos que fueron confirmados, lo que advertía la circulación de ambos virus. En abril de 2020, una mujer de 52 años falleció después de ser diagnosticada con dengue y luego con coronavirus.

Venezuela. No hay datos oficiales de registro del coronadengue. Sin embargo, en algunas familias se han detectado pacientes con el covid-19 y el dengue.

