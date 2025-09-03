Corazón de guerrera: El ruego de una madre para salvar la vida de su hija en Barquisimeto

El corazón de una persona es el motor de su vida, y en el caso de Gabriela Susej Castillo Mujica, ese motor late con una fuerza que trasciende la medicina. Con tan solo cinco años, esta pequeña princesa no solo lucha por su salud, sino que se ha convertido en un faro de esperanza. Su historia es un recordatorio que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de desafíos, sino en la manera en que los enfrentamos.

Su madre, de nombre Jennifer Mujica, es una enfermera cabudareña que libra una batalla silenciosa, pero inquebrantable por la vida de su hija Gabriela Susej, quien cuenta que enfrenta un desafío monumental: una compleja cardiopatía congénita conocida como la anomalía de Ebstein.

La única esperanza reside en una cirugía a corazón abierto, en medio de la adversidad, su mamá hace un llamado desesperado desde Caracas para que las autoridades y la comunidad de Barquisimeto, la ayuden a salvar a su princesa

La esperanza de una madre cabudareña: Su hija necesita cirugía a corazón abierto

La lucha de una guerrera incansable

Gabriela no es una niña común; es una valiente princesa cuya mirada está llena de vida y de fe, a pesar de las circunstancias. Su madre, que prefiere mantener su identidad en reserva, la describe con una mezcla de admiración y ternura. «Ella es mi fortaleza en estos momentos», confiesa, «no es fácil pasar por esto, pero estoy confiada en Dios que él me dará la victoria».



La inteligencia y el amor que emanan de Gaby, son el motor que impulsa a su madre Jennifer a no rendirse. «Con sus caricias y amor, me llena de energía para continuar la batalla. Con la ayuda de Dios, nuestra victoria está segura».

La historia de la familia, ha sido un largo peregrinaje médico. El nacimiento de Gabriela fue un enlace por recomendación en el hospital Rafael Rangel de Yaitagua, estado Yaracuy, y no en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Desde entonces, su vida ha estado marcada por constantes visitas médicas y una búsqueda incansable de especialistas.

La travesía, las llevó del Hospital Antonio María Pineda a Ascardio y de allí al Hospital Pediátrico en Barquisimeto. Fue en este último, donde conocieron a la Dra. Cris Pérez, cardióloga infantil, quien les abrió la puerta a una nueva posibilidad al referirlas al Cardiológico Infantil Latinoamericano en Caracas.

Un camino de obstáculos y esperanza en la capital

A pesar que la subdirectora del Cardiológico Infantil de Caracas, la Dra. Trujillo, le aseguró a Jenni que no habían cirujanos para la operación compleja que necesitaba su hija, le recomendó viajar a Bogotá, Colombia para encontrar al Dr. Igor Donis, no obstante, la madre de un corazón de guerrera descubrió lo contrario, porque al ser referida a Fundacardín del Hospital Militar, le informaron que sí contaban con los especialistas necesarios.

En el Cardiológico Infantil Latinoamericano en Caracas, la madre de Gabriela recibió una noticia desoladora: el cirujano que realizaba este tipo de operaciones complejas «había renunciado y se había mudado al extranjero», dejando al hospital sin un especialista para atender el caso. Con la esperanza disminuida regresaron a Ascardio, donde les ofrecieron una nueva ruta de esperanza: el Hospital Militar, Fundacardín, ubicado en la capital de Venezuela, Caracas.

Fue allí, donde se abrió una ventana de oportunidad, aunque con un alto costo. Los médicos de Fundacardín les confirmaron que la cirugía era viable, pero con una condición: la familia debía costear los insumos médicos, el alquiler de un equipo especializado del que no dispone el hospital y conseguir diez donantes de sangre. «Los doctores fueron sinceros, me dijeron que era sumamente costoso y que yo debía hacerme cargo de todo eso», relató con el corazón de guerrera, la madre de Gaby

Mientras gestiona los trámites en Caracas, la madre de Gaby, ha encontrado un inesperado apoyo. Una persona que conoció en el Hospital Militar le ha brindado hospedaje y comida, permitiéndole continuar con sus diligencias sin tener que preocuparse por los altos costos de la estadía. A pesar de este apoyo, su corazón y su esperanza están puestos en su hogar en Barquisimeto. «Lo que necesito es una ayuda directamente de Barquisimeto», dice con voz firme. «Que el Gobernador y los médicos del Hospital me ayuden a operar a mi hija de corazón abierto».

Informe médico de la guerrera Gaby

Un llamado a la solidaridad desde Barquisimeto

A lo largo de estos cinco años, la familia no ha estado sola. El amor de sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos de Cabudare los ha sostenido. Han compartido la historia de Gabriela en redes sociales y han difundido la lista de insumos necesarios, en un intento por mover corazones y voluntades.

«Agradezco de corazón a todos los que han apoyado esta causa», dice la madre de Gaby, «espero que este mensaje llegue a cualquier empresario, al gobernador o a cualquier persona de buen corazón que quiera ayudarnos a darle a mi hija una mejor calidad de vida. Les agradecería infinitamente su apoyo».

La historia de Gabriela es un recordatorio de que la solidaridad puede mover montañas. Su vida, llena de valentía y resiliencia, se ha convertido en un símbolo de esperanza para su madre. Ahora, esta misma se deposita en las manos de las autoridades de Barquisimeto, para que juntas puedan darle a Gaby la oportunidad de tener una vida plena.

A pesar de los obstáculos encontrados en el sistema de salud, incluyendo la falta de especialistas y la renuncia de médicos; la familia ha encontrado esperanza en el Hospital Militar de Caracas, aunque con la condición de costear los insumos para así salvar al corazón de guerrera de su hija.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto