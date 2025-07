Copei presenta 92 candidatos de cara a las elecciones municipales del 27 de Julio

El secretario general de la tolda verde, Juan Carlos Alvarado, detalló que «si tenemos que respaldar y abrir las puertas para sumar, estamos dispuestos para construir una mayor unidad en las 335 alcaldías de todo el país».

Copei anunció este martes que en las próximas horas revelarán nuevas alianzas, de cara a las elecciones municipales, para las cuales presentan hasta ahora 92 candidatos.

Leer También: CNE activa sistema de divulgación de oferta electoral de cara a los comicios municipales del 27 de Julio

A través de una rueda de prensa, Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copei, especificó que de 92 candidatos, 59 correspondientes de su militancia y 33 independientes.

«Si tenemos que respaldar y abrir las puertas para sumar, estamos dispuestos para construir una mayor unidad en las 335 alcaldías de todo el país», agregó.

Es importante resaltar que restan 48 horas para cerrar el lapso de las modificaciones, según lo establecido en el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Hoy no hay espacio para qué evaluamos si salir o no. Este es un mensaje para ratificar a toda la población, el domingo el 27 el voto es la única ruta para ejercer el derecho de elevar nuestra voz y no permitir que otros decidan por nosotros», manifestó.

Por otra parte, Alvarado detalló que «rechazamos cualquier acto de violencia que se esté planificando para el domingo 27 de julio, desde Copeo denunciaremos cualquier situación irregular ante las autoridades».

Finalmente, Copei envió un mensaje a todos los sectores de la población y a las organizaciones con fines políticos de las distintas tendencias: a respetar todos los resultados que anuncie el CNE.

«Este es un mensaje a todos los sectores de la población y a los partidos políticos de todas las tendencias: Respetamos todos los resultados que anuncie el CNE», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión