Copa Panamericana de Voleibol 2025: La Vinotinto de la Malla Alta femenina se impuso a Perú en cinco sets y se quedo con el quinto lugar

Venezuela se impuso a Perú tres sets a dos (3-2) y quedó con el quinto lugar en la Copa Panamericana de Voleibol 2025 que se desarrolla en México.

El partido empezó con un Perú dominando. De hecho, antes de llegar a los puntos, ya había sacado cuatro de ventaja. Sin embargo, Venezuela demostró que no iba a ser un equipo sencillo, logrando igualar el marcador 13-13. Pero, las de Antonio Rizola volvieron a aumentar la diferencia, llevándose el set por 25-18.

La segunda manga arrancó igual que la primera. Es más, Perú estuvo siete puntos por encima de Venezuela. Pero, las venezolanas, poco a poco, empezaron a acortar distancia y poner adelante al promediar el punto 15. Desde ahí, nadie las paró, ganando el juego por 25-23.

El tercer set fue el más parejo de todos. Ambos pelearon punto a punto hasta que Perú sacó ventaja de seis, logrando cerrar la manga cómodamente por 25-19. El cuarto fue todo para Venezuela, que siempre estuvo adelante en el marcador, ganando el juego por 25-20.

Ya en el quinto y definitivo set, Venezuela supo mantener la ventaja de pocas unidades que sacó desde el inicio, llevándose el set por 25-12.

Perú 2 vs Venezuela 3

Equipo 1er set 2do set 3er set 4to set 5to set Total Perú 25 23 25 20 12 2 Venezuela 18 25 19 25 15 3

Hender «Vivo» González

Con información de rpp.pe