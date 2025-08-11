    Copa Panamericana de Voleibol 2025: La Vinotinto de la Malla Alta femenina se impuso a Perú en cinco sets y se quedo con el quinto lugar

    Venezuela se impuso a Perú tres sets a dos (3-2) y quedó con el quinto lugar en la Copa Panamericana de Voleibol 2025 que se desarrolla en México.

    El partido empezó con un Perú dominando. De hecho, antes de llegar a los puntos, ya había sacado cuatro de ventaja. Sin embargo, Venezuela demostró que no iba a ser un equipo sencillo, logrando igualar el marcador 13-13. Pero, las de Antonio Rizola volvieron a aumentar la diferencia, llevándose el set por 25-18.

    Leer También: MLB: Lo siguen abucheando y le vuelve a responder con el jonrón 21 del año José «Astroboy» Altuve nadie se lo quita, el ´Papá de los Yankees´

    La segunda manga arrancó igual que la primera. Es más, Perú estuvo siete puntos por encima de Venezuela. Pero, las venezolanas, poco a poco, empezaron a acortar distancia y poner adelante al promediar el punto 15. Desde ahí, nadie las paró, ganando el juego por 25-23.

    El tercer set fue el más parejo de todos. Ambos pelearon punto a punto hasta que Perú sacó ventaja de seis, logrando cerrar la manga cómodamente por 25-19. El cuarto fue todo para Venezuela, que siempre estuvo adelante en el marcador, ganando el juego por 25-20.

    Ya en el quinto y definitivo set, Venezuela supo mantener la ventaja de pocas unidades que sacó desde el inicio, llevándose el set por 25-12.

    Perú 2 vs Venezuela 3

    Equipo1er set2do set3er set4to set5to setTotal
    Perú25232520122
    Venezuela18251925153

    Hender «Vivo» González

    Con información de rpp.pe

    Lo más reciente

    Edit Template