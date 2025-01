Copa Divina Pastora: Una batalla épica por el título en Barquisimeto

El Gimnasio Bertha Carrero se convirtió nuevamente en el epicentro del voleibol venezolano, con una VI Copa Divina Pastora que sigue dejando emociones a flor de piel. Este sábado, las gradas se llenaron de aficionados que vibraron con cada punto de los encuentros en las categorías femenino y masculino.

Femenino Master C: Definidos los semifinalistas

En la categoría femenina Master C, los grupos A y B ya tienen a sus clasificados. Carabobo demostró su superioridad en el Grupo A, asegurando un lugar directo en las semifinales. Zulia y Mérida, por su parte, deberán disputar un emocionante encuentro en cuartos de final para definir al otro finalista de esta llave. En el Grupo B, Lara se impuso como líder y también aseguró su pase a semifinales. Trujillo y Táchira se enfrentarán en cuartos para completar el cuadro de semifinalistas.

Masculino Master D: La lucha por el título se intensifica

La categoría masculina Master D no se queda atrás. San Francisco dominó el Grupo A con autoridad, clasificando invicto a las semifinales. Carabobo y Master Lara buscarán su pase a la siguiente ronda en un duelo que promete ser muy reñido. En el Grupo B, Fundavol Lara lideró su grupo y también aseguró su lugar entre los cuatro mejores. Fundavozu y Trujillo se enfrentarán en cuartos de final para definir al último semifinalista.

Los cuartos de final ya están definidos

Femenino: Zulia vs Táchira y Trujillo vs Mérida

Masculino: Fundavozu vs Master Lara y Trujillo vs Carabobo

La emoción sigue creciendo en la Copa Divina Pastora, y los aficionados esperan con ansias los próximos encuentros para conocer a los equipos que disputarán las finales. ¡No te pierdas la acción!

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto