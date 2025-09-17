Copa del Mundo U23 Shanghái, China: Venezuela 3×3 masculino cayó en su debut ante Italia 7-21 y Argelia 20-21

La selección enfrentará en la segunda fecha a los combinados de Mongolia y Argentina el 19 de semptiembre.

La selección masculina de Baloncesto 3×3 no tuvo el mejor debut en la Copa Mundial que se lleva a cabo en Shanghái, China.

Los venezolanos cayeron ante las escuadras de Italia (21-7) y ante Argelia (20-21). El primer encuentro fue un toma y dame entre ambos conjuntos, un partido intenso que emocionó a los presentes.

Los lanzamientos de media distancia fueron protagonistas, con cinco conversiones por lado, en un duelo marcado por constantes cambios en la delantera hasta el cierre.

Venezuela llegó a tomar ventaja en dos ocasiones con diferencia de dos posesiones (7-3, 8-4), pero Argelia reaccionó con canastas seguidas de Zayd Yahiaoui para pasar arriba (14-17).

La Vinotinto, apoyada en los aciertos de Carlos Fulda y Jhordy Aponte, recuperó el control del marcador (20-19). Sin embargo, una infracción de Rubén González sobre Dalil Hadi en un intento de doble envió al argelino a la línea de tiros libres. Hadi no falló ninguno de sus lanzamientos y selló la victoria para su selección.

Ante los europeos los criollos condicionaron el encuentro por la cantidad de faltas cometidas. Llegando hasta a cuatro infracciones en apenas sesenta segundos, lo que complicó de inmediato la defensa.

Francesco Gravaghi fue quien más daño le hizo a la selección, gracias a su gran desempeño en la pintura con cinco canastas dobles consecutivas, mientras que la Vinotinto apenas logró sumar un acierto de Jhordy Aponte.

Los italianos pudieron además tomar ventaja de su estatura y castigó cada ajuste defensivo del rival. La selección criolla no consiguió remontar el arranque adverso de 9-2 y terminó encajando su segunda derrota del torneo.

Venezuela retornará a la cancha el próximo 19 de septiembre para enfrentar a las escuadras de Mongolia y Argentina.

