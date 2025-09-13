El voleibolista barquisimetano Emerson Rodríguez, campeón con Venezuela, fue el gran homenajeado del día. Con su habitual sencillez, se presentó en el gimnasio Bertha Carrero para conversar con los medios de comunicación durante el evento Ciudad Barquisimeto de Voleibol. Allí, recibió un merecido reconocimiento junto al histórico profesor y entrenador de voleibol, Miguel Cambero.

Leer también: Copa Ciudad Barquisimeto inició con el saque del Oro Panamericano Emerson Rodríguez



Copa Ciudad Barquisimeto rinde tributo a su campeón: Emerson Rodríguez

Sonriente ante las cámaras y preguntas de Somos Televisión, Emerson comentó que espera llegar a los 50 años jugando, al igual que los atletas del voleibol máster. Su meta, dijo, es seguir demostrando que su talento, como el de ellos, se mantiene intacto con el tiempo.

El equipo periodístico de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto, le hizo una peculiar entrevista a Cambero quien aseveró que «Es un día para conmemorar y celebrar la unión de todos los clubes del voleibol del estado Lara, se ha trabajado en conjunto, para el crecimiento no solamente de esta disciplina deportiva sino de todo el deporte larense»

«La Copa Ciudad Barquisimeto de voleibol es honor al segundo oro Panamericano de la historia del voeli venezolano, Emerson Rodríguez uno de los jugadores campeones en México y por supuesto es un homenaje a Barquisimeto».

Reconocimiento a Miguel Cambero







Gimnasio Bertha Carrero se moderniza: Jorge Canelón asume mejorar sus instalaciones

Jorge Canelón, encargado del gimnasio Bertha Carrero, estuvo presente en la Copa Ciudad Barquisimeto. En una conversación, destacó la gran responsabilidad que ahora tiene, más que una obligación, de mantener la limpieza en cada área del recinto deportivo.

También habló de su cargo actual, que asumió en agradecimiento a FUNDELA y a todos los clubes que han contribuido con la iluminación del gimnasio. Canelón mencionó que aún faltan algunos detalles para completar el trabajo en las canchas, como la pintura. Aunque ya se recibieron un par de galones, espera más apoyo para poder finalizar los trabajos y, al mismo tiempo, mantener los baños limpios para el público amante del voleibol larense.

Jorge Canelón y el equipo FUNDAVOL

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla