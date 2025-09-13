    Copa Ciudad Barquisimeto inició con el saque del Oro Panamericano Emerson Rodríguez

    Este sábado 13 de septiembre, el Gimnasio Bertha Carrero se ha llenado de alegría y espíritu deportivo con la celebración de la Copa Ciudad Barquisimeto 2025. El evento no es solo una competencia más, es una verdadera fiesta deportiva y un respaldo para el voleibol larense.

    La jornada promete ser memorable, con un ambiente festivo y lleno de optimismo para todos los asistentes. Es una oportunidad perfecta, para mostrar el apoyo a un deporte que tantas satisfacciones ha dado al país, con logros importantes como Panamericanos y clasificaciones a campeonatos mundiales.

    El evento central de la Copa Ciudad Barquisimeto será un emotivo homenaje a la selección venezolana de voleibol, que recientemente se coronó campeona en León, Guanajuato, tras un emocionante partido final contra México. Esta celebración de su victoria es un reconocimiento al talento y la dedicación de los atletas, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones.

    La Copa Ciudad Barquisimeto se está llevando a csbo en la cancha principal del gimnasio Bertha Carrero dónde ha contado con la presencia de destacadas personalidades como el profesor Miguel Cambero, el coordinador del Gimnasio: Jorge Canelón y personalidades del deporte, también se encuentran autoridades del estado Lara y representantes de instituciones clave como Fundavol y la Fundación para el Deporte del estado Lara (FUNDELA). Su presencia resalta la importancia del evento para el deporte regional.

    En el primer duelo del día, Abogadas y Fundavol femenino, se midieron, sin embargo el triunfo fue para el conjunto Fundavol.

    Por Edwin Sports Hevia

