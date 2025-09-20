Convocatoria realizada por Daniel Noboa para referéndum sobre Asamblea Constituyente fue suspendida por la Corte Constitucional

La convocatoria realizada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa para celebrar un referéndum consultivo sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que elabora una nueva carta magna, emitida sin el dictamen favorable previo de este mismo tribunal, como establece la normativa fue suspendida por la Corte Constitucional de Ecuador de manera cautelar.

El alto tribunal anunció la decisión a última hora de este viernes luego de medida luego de aceptar a trámite alrededor de cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas en las últimas horas, después de que en la mañana Noboa emitiera sorpresivamente la convocatoria para este referéndum sin haber sido validado previamente por la Corte Constitucional.

«Estas decisiones se adoptaron en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todos y todos los ecuatorianos», especifica la Corte Constitucional en un comunicado.

Según la Constitución vigente, un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Noboa dio un paso más en su confrontación abierta con la Corte Constitucional al convocar esta consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin someter previamente esta iniciativa al control del máximo tribunal, como exige la legislación ecuatoriana.

La decisión presidencial no contó con el dictamen que debe garantizar la constitucionalidad de la pregunta planteada y de los argumentos que la sustentan. Un paso que abre un nuevo frente de tensión con la Corte, que ya había bloqueado cinco de las ocho preguntas de una anterior propuesta de consulta popular presentada por el Ejecutivo.

Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional, hace «activismo político» cuando limita una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el mandatario que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.

En las últimas semanas, Noboa encabezó dos masivas manifestaciones, una de las cuales estuvo dirigida a los jueces de la Corte Constitucional, a los que acusó de estar en contra de la paz y seguridad de los ecuatorianos por haber limitado sus medidas como la posibilidad de dar «indultos anticipados» a policías y militares por delitos cometidos en acciones contra el crimen organizado.

En su comunicado, la Corte alegó que «respetar la Constitución no significa un bloqueo entre instituciones ni de una confrontación política», ni «tampoco se busca limitar el pronunciamiento ciudadano sobre una posible modificación de la Constitución».

«La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución, con la democracia y con los derechos de cada persona que habita el Ecuador», especifican.

Los nueve jueces de la Corte Constitucional indicaron que, tras la suspensión cautelar de la medida emprendida por Noboa continuarán con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad «con la independencia, celeridad y transparencia que exige nuestra función».

Leer también: Colombia criticó el despliegue que han realizado las Fuerzas Armadas estadounidenses en el mar Caribe

Convocatoria realizada por Daniel Noboa para referéndum sobre Asamblea Constituyente fue suspendida por la Corte Constitucional

La Asamblea Constituyente, con la que Noboa busca sustituir la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue una de sus más grandes promesas de la campaña electoral donde logró ser reelegido como gobernante de Ecuador en abril, para un período completo (2025-2029).

La convocatoria a este referéndum tuvo lugar en una situación de alta tensión social tras la decisión presidencial de eliminar el subsidio al diésel, esto generó que el movimiento indígena y a otras organizaciones sociales convocaran protestas contra la alza del precio de combustible, que de la noche a la mañana pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Noboa advirtió que detendrá y denunciará por terrorismo a quienes bloquean carreteras, y declaró estado de excepción en ocho de las veinticuatro provincias del país frente a las protestas, así como impuso un toque de queda nocturno en cuatro de estas.

Pedro Montilla / Con información de El Universal