Continúan las labores para corregir falla de borde en Santa Rosa

Este Lunes, se dirigen nuevamente las maquinarias que ejecutan desde la semana pasada las labores de refracción para retirar el material granular y barro generado por los labores realizadas en la prolongación de la avenida Lara en sentido Cabudare – Barquisimeto desde la Redoma de Santa Rosa, donde se trabaja para corregir la falla de borde del talud norte.

Tras las torrenciales lluvias registradas desde el mediodía de este domingo, transeúntes denunciaban el deslizamiento de piedras y barro en el lugar, sin embargo se pudo conocer de manera extraoficial que el material que estaba haciendo en la calzada el día de ayer, es el material que quedó para el día de hoy, no fue que el talud cedió, no fue que hubo ningún deslizamiento, simplemente hubo un arrastre de material en el lugar, sedimento y material rocoso piedras no mayores de 4 pulgadas que es lógico por el agua, la fuerza y la pendiente que tiene la bajada de Santa Rosa, menciona trabajador de la obra que no quiso ser identificado.

«No hubo ningún deslizamiento, no hubo derrumbes, el talud se mantuvo estable solamente el material que se filmó es el material que estaba afilado para el bote» afirmó trabajador.

Así mismo aseguró que, «básicamente el material que se encuentra en la calzada de la avenida Lara fue el que se hizo con un perfilamento en un retroexcabador, lastimosamente por el volumen del material y por las pocas unidades de transporte de volteo que se tenían no se pudo hacer el bote de todo ese material por lo que fue arrastrado por las lluvias».

Del mismo modo, transcendió que por cuestiones de seguridad y para realizar las labores de la mejor manera posible, permanecerá cerrada esta vía hasta que sea necesario.

