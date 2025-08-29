Consumo per cápita anual de pollo en el país se sitúa en 25 kilos por persona

Del 26 al 28 de noviembre se efectuará el Congreso Internacional Avícola de Venezuela 2025, en Valencia, donde se espera recibir a más de 4.000 asistentes.

El consumo per cápita de pollo en Venezuela actualmente se encuentra en 25 kilos anuales, lo que representa un crecimiento considerable al compararlo con cuatro años atrás, cuando se mantenía en nueve kilos por persona, así lo informó José Quintero, médico veterinario y coordinador académico del Congreso Internacional Avícola de Venezuela, 2025, (CIAVE), que se realizará en noviembre próximo.

«El pollo es una de las proteínas más económicas que tenemos en este momento en el país. Nuestra situación económica ha hecho que el consumo de proteínas haya mermado, no obstante, en los últimos años hemos logrado un crecimiento sostenible en cuanto al consumo de pollo», afirmó Quintero.

Por otra parte, destacó que actualmente el consumo de los venezolanos en cuanto al sector avícola es 100% de producción nacional, ya que en este momento no hay importaciones fuertes de productos que impacten sobre la producción nacional.

CIAVE 2025 en noviembre

Respecto al CIAVE correspondiente a este año, Quintero refirió que tendrá lugar en el Hotel Hesperia de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, del 26 al 28 de noviembre.

Aspiran a recibir a más de 4.000 personas y a más de 100 marcas. Del mismo modo, estiman contar con, al menos, 24 ponentes y especialistas en el área provenientes de: Brasil, Colombia y México, además de venezolanos que viven en el extranjero y que son expertos en la materia.

Se trata de un evento que reunirá a las empresas más importantes del sector avícola nacional, y en el que además habrá un espacio para el desarrollo del conocimiento con charlas y conferencias con el objetivo que médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y especialistas avícolas mejoren sus técnicas, y se actualicen respecto al resto del mundo en este ámbito.

Entre otros temas, para mejorar el conocimiento científico del área, ahondarán en sanidad en el manejo de las aves, infraestructura, bienestar animal, ambiente controlado de las aves, y genética.

Objetivo principal



En una rueda de prensa ofrecida en la capital carabobeña para dar luces de los preparativos de esta cita internacional, Quintero además destacó que el objetivo primordial del CIAVE es que el sector crezca con base en el mejoramiento profesional, así como mejorar las técnicas y la infraestructura en las granjas, además de hacer networking durante los tres días del congreso.

Por último, destacó que Carabobo es un estado fundamental en la producción avícola del país, además se suman Aragua y Guárico, una entidad que está creciendo también a pesar de la temperatura de esa zona, porque están controlando todos los ambientes a través de nuevas técnicas.

La cadena productiva



Por su parte, Rosa Centeno, también médico veterinario y gerente de Ventas del CIAVE, resaltó que uno de los objetivos del Congreso es el engranaje del área productiva: empresas de producción de carne de pollo o de huevos de consumo; y también mejorar la cadena productiva hasta llegar a los proveedores.

«El CIAVE va a ser una vitrina, una plataforma para que se maneje el tema de mercadeo e intercambio y actualización profesional», dijo la doctora Centeno.

En comparación con el primer congreso, CIAVE enfatizó que el de este año 2025 tendrá un área de exposiciones duplicada, ya que habrá un salón completo para el área comercial y también otro salón entero para la parte de exposiciones dispuesto para recibir al menos a 4.000 visitantes.

El médico veterinario José Quintero, creador del CIAVE, estuvo acompañado de Rosa Centeno y Jorge Ojeda, ambos médicos veterinarios y gerentes de Ventas del CIAVE; Esteban Naranjo, gerente de Operaciones del CIAVE; y Catherine Mora, directora administrativa del Congreso.

Los interesados en participar pueden inscribirse y obtener más información a través de la página web oficial www.ciaveoficial.com.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión