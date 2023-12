Consejos para afrontar la navidad solo

Durante las fiestas de Navidad, por lo general, las familias se reúnen muchos días para celebrar la llegada de esta época juntos. No obstante, hay veces que no puede ser así: hay personas que se encuentran lejos de su hogar y no pueden volver para estas fechas, pero también hay casos en los que una persona siente que no tiene con quién celebrar o, directamente, prefiere prescindir de compañía durante estos días.

¿Te preguntas cómo pasar la Navidad sin familia y sin amigos?

Pasar la Navidad solo o sola tiene muchos beneficios que a menudo desconocemos, pues mientras que este día es especial para algunos, para muchos es como cualquier otro día del año. Presta atención, pues a continuación, te explicamos cómo pasar la Navidad solo y que esto no te despierte ninguna tristeza, melancolía o aburrimiento durante las festividades.

Mantén una buena actitud

Cuestión de actitud

Si no sabes cómo pasar la Navidad solo o sin familia, ten esto en cuenta: es cuestión de actitud. Sabemos que es difícil, pues en cuanto se acercan estas fechas nos bombardean con mensajes de que la Navidad es el momento más especial del año y que siempre debe celebrarse en familia… pero recuerda que eso no es cierto, pues la importancia de estos días depende de cada individuo y estos mensajes solo son parte de una gran campaña de marketing temporal.

A muchos les gusta pasar estos días con su familia, pero otros prefieren estar solo con su pareja, otros quieren viajar y estar con desconocidos y otros prefieren estar completamente solos. Y no pasa nada. Como hemos dicho, es cuestión de actitud, así que prepárate para pasar una buena Navidad y descubrir la felicidad de estos días de otro modo.

Disfruta la época

Sé agradecido

Por los motivos que sean, la vida te ha llevado a pasar solo la Navidad, pero eso no tiene por qué ser motivo de tristeza. Acepta tu situación pero no te hundas en un pozo de pena y melancolía, pues eso no te ayudará en nada y te impedirá ver las cosas desde otra perspectiva.

¿De qué perspectiva hablamos? Del agradecimiento. Porque hay que dar las gracias a la vida por estar aquí y aprovechar lo que esta nos ofrece, así como recordar que cada día puede ser el comienzo de algo nuevo. Cuando pasamos por un mal momento, tendemos a pensar que no volveremos a ver la luz al final del túnel, pero recuerda que todo pasa; lo bueno y también lo malo. Estás vivo, ¡Así que celébralo! No vas a saltarte la tradición navideña, solo vas a celebrarla de otra forma.

Disfruta de la buena comida

Piensa que son días como cualquier otro, cada uno lo disfruta y lo vive a su manera o como las circunstancias lo permiten, pero que eso no te quite de prepararte una buena comida. En Navidad nos permitimos comer delicias que tenemos abandonadas durante el resto del año; turrones, galletas, polvorones, así como también las tradicionales hallacas, el delicioso pan de jamón, la ensalada de gallina y el exquisito pernil.

Sea en Venezuela o en el exterior, disfruta del plato navideño

Sal a pasear

Aunque no te guste la Navidad, hay algo mágico en el ambiente cuando todas las luces de la ciudad se encienden y se adornan árboles en las grandes plazas, así que puede que te sorprendas descubriendo un rincón nuevo. Además, muchos sitios públicos están abiertos durante estos días, así que aprovecha las fechas para salir a cenar solo en Nochebuena o a comer por la calle, o bien da una vuelta por algún parque adornado… aunque no lo creas, hay muchísima gente sola que aprovecha estas pequeñas alegrías para salir de casa, así que incluso podrás conocer a alguien.

Sal con tus amigos

Que tengas que pasar la Navidad solo en casa, o que quieras hacerlo, no significa que tengas que renunciar a salir con tus amigos. También es buena época para llamar a la puerta de algún vecino, salir para conocer a gente o incluso hacer uso de alguna aplicación para ponerte en contacto con personas en una situación similar a la tuya. ¡Tienes muchas opciones!

Aprovecha para ver buenas películas

Si prefieres quedarte en casa, nada de ponerte a ver las típicas películas tristes y melancólicas de Navidad. Aprovecha que en estas fechas hay muchos días libres para ver buenas películas y leer buenos libros que estás demasiado ocupado para ver o leer durante el resto del año. ¿Te has quejado alguna vez de no tener suficiente tiempo libre? ¡Este es tu momento para ponerte al día!

