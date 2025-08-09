Consejo de Seguridad de la ONU en sesión especial debatirá la situación de crisis humanitaria en la Franja de Gaza

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, tiene previsto entregar una carta al presidente de la autoridad Palestina, Mahmud Abás, instándolo a tomar medidas concretas frente al aumento de fallecidos y violencia.

Este sábado, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará una sesión especial centrada en la política de despoblación impulsada por Israel en la Ciudad de Gaza, con lo cual se busca analizar las propuestas para cesar el genocidio.

Las acciones militares israelíes han generado una fuerte reacción internacional, y se espera la participación de naciones que condenaron públicamente la situación en Gaza.

Entre los asistentes deberá estar el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, luego que su país asumió en este mes de agosto la presidencia rotativa del órgano de la ONU encargado de mantener la paz internacional, tras su llegada a Estados Unidos este viernes.

Durante la reunión, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, tiene previsto entregar una carta al presidente de la autoridad Palestina, Mahmud Abás, instándolo a tomar medidas concretas frente al aumento de la violencia en la región.

La sesión está programada para las 15:00pm hora local de la ciudad de Nueva York, sede de la ONU, y abordará también el panorama general en Oriente Medio, en medio de una escalada que ha dejado consecuencias devastadoras.

Según cifras oficiales, desde el 7 de octubre de 2023, el número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza alcanzó los 61.258 fallecidos. Por otro lado, se estima que al menos 20 rehenes israelíes continúan con vida.

Una reciente encuesta revela que el 57% de la población israelí estaría a favor de un acuerdo que permita liberar a los rehenes a cambio de poner fin al conflicto y retirar las tropas de Gaza. En contraste, un 30% apoya la continuación del asedio militar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión