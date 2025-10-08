Conozca los remedios caseros y naturales para aliviar el dolor de muela

El dolor de muela o dental muchas veces ha afectado a miles de personas, esto como resultado de caries, infección o inflamación de un diente o muela, sin embargo existen diferentes remedios caseros y naturales que pueden ayudar a aliviar esta dolencia.

Las irritaciones menores generalmente se pueden aliviar al realizar enjuagues regulares de agua con sal y aplicar compresas frías, pero los dolores de dientes más graves pueden requerir la intervención de un dentista. A continuación se presentan algunos consejos para aliviar el dolor de muela:

Enjuague de agua con sal: Para muchas personas, un enjuague de agua con sal puede ser un primer tratamiento efectivo. El agua con sal es un desinfectante natural y puede ayudar a aflojar las partículas de comida y los desechos que podrían quedar atrapados entre los dientes.

Enjuague con peróxido de hidrógeno: Un enjuague con peróxido de hidrógeno también puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Además de eliminar bacterias, el peróxido de hidrógeno puede reducir la placa y sanar las encías que sangran.

Compresas frías: Puedes usar una compresa fría para aliviar cualquier dolor que tengas, especialmente si el dolor de muelas ha sido causado por algún tipo de trauma. Las compresas frías hacen que los vasos sanguíneos en el área se contraigan. Esto hace que el dolor sea menos severo. El frío también puede reducir cualquier hinchazón e inflamación.

Ajo: El ajo se ha reconocido y utilizado durante miles de años por sus propiedades medicinales. No solo puede eliminar las bacterias dañinas que causan la placa dental, también puede actuar como un analgésico.

Extracto de vainilla: El extracto de vainilla contiene alcohol, que puede ayudar a anestesiar el dolor. Sus propiedades antioxidantes comprobadas también lo convierten en una cura efectiva.

Clavos: A lo largo de la historia, el clavo se ha utilizado para tratar los dolores de muelas ya que su aceite puede anestesiar eficazmente el dolor y reducir la inflamación. Contiene eugenol, que es un antiséptico natural.

Si el dolor de muelas es severo o es el resultado de una afección médica más grave, es necesario que consulten al dentista para que pueda tratar adecuadamente. En muchos casos el dolor de muelas requerirá atención médica. Un analgésico de venta libre como el ibuprofeno podría ayudar hasta que puedan ver a un dentista.

