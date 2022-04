Conozca las razones por las cuales los perros no deben comer dulces

El organismo del can no es igual al nuestro puesto que existen una serie de sustancias que no tolera y, por tanto, debemos eliminarlas de su dieta o tenerlas en cuenta para mantener alejados de su alcance los alimentos que las contienen. Los dulces forman parte de la lista de alimentos tóxicos para ellos pero, ¿sabes el motivo? Para poder resolver tus dudas acerca de este tema, en este artículo de unComo te mostramos por qué los perros no pueden comer dulce.

Aquí unas recomendaciones que debes tomar en cuenta:

1 Si deseas alimentar a tu perro de la mejor forma posible, deberás hacerlo mediante el pienso seco adecuado a su tamaño, peso y edad. Consulta nuestro artículo sobre cómo elegir la comida de tu perro para conocer las claves y consejos y escoger el que mejor se adecúa a él. No obstante, si consideras que el pienso no cubre todas sus necesidades nutritivas y te gustaría complementar su dieta con alimentos saludables y naturales, tienes la posibilidad de prorporcionarle cantidades reducidas de frutas y verduras.

2 Eso sí, ten en cuenta que no todas las frutas y verduras son aptas para ellos, recuerda que, como ocurre con el dulce, algunas de ellas son tóxicas y su organismo no puede digerirlas adecuadamente. Por lo que es fundamental que consultes las frutas y verduras que no deben comer los perros y no se las proporciones.

3 De la misma forma que un exceso considerable de azúcar puede desencadenar en la aparición de diabetes en humanos, en los perros este hecho se intensifica. Esto quiere decir que no requiere de grandes cantidades para desarrollar esta intolerancia a la glucosa y, por tanto, no es aconsejable que coma dulces ni azúcar. El sistema digestivo de los perros es mucho más delicado que el nuestro y presenta dificultades a la hora de metabolizar determinadas sustancias, siendo una de ellas la glucosa. De esto forma, los niveles de glucosa en sangre aumentan hasta el punto de producir alteraciones negativas en su organismo.

4 Por otro lado, los dulces están formados por un alto contenido en grasas y calorías, hecho que puede desencadenar en obesidad canina. Al ingerir más grasas de las que su cuerpo necesita, el pancreas eleva la producción de la enzima digestiva encargada de digerirlas y absorberlas, la lipasa. Al incrementar este número de enzimas, el páncreas se inflama hasta el punto de desarrollar una pancreatitis, en los casos más extremos. De esta forma, la ingesta de dulces no solo es perjudicial por la posibilidad de producir un incremento del peso del perro, sino también por el riesgo de padecer enfermedades graves como esta.

5 En los casos en los que el perro ha tomado una cantidad mínima de dulce, lo más probable es que no le suceda nada, puesto que las consecuencias anteriores ocurren cuando sobrepasa la cantidad máxima que su organismo puede metabolizar. Es importante tener claro que no debemos humanizar a nuestros perros premiándolos con productos de consumo humano industriales, como magdalenas, cupcakes, chocolatinas, galletas, tartas, etc., puesto que estaremos dañando su salud. En el mercado existen varias marcas que se encargan de producir premis específicos para perros, de diversos tamaños y sabores, aromatizados con productos aptos para ellos.

6 De este modo, ahora que ya sabes por qué los perros no pueden comer dulces, lo más aconsejable es que lo elimines por completo de su dieta y acudas a los premios diseñados para canes si quieres premiar un comportamiento positivo. Asimismo, ante una intoxicación alimentaria, no dudes en llevar a tu perro al veterinario lo antes posible. Si quieres profundizar más en el tema y conocer los motivos por los cuales no debes dar chocolate a tu perro, te animamos a que visites nuestro artículo sobre Por qué los perros no pueden comer chocolate.