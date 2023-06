Conozca la historia de “Maldito Cris” delicuente del Tren de Aragua abatido en Perú

Christopher Fuentes González (24), o más conocido como ‘Maldito Cris’, era uno de los delicuentes más buscados en Perú, cuando ultimó a un sereno en Surco después de asaltar un minimarket. Sin embargo, no era el único crimen cometido en su historial delictivo. Era diestro para presionar el gatillo: había empezado su carrera delictiva a los 17 años, cuando fue detenido en 2015 por homicidio calificado y hurto en Cumaná, antes de que saliera de Venezuela en medio de la diáspora.

Su celular se convirtió en la clave para saber los pasos de este sujeto y quiénes serían los otros personajes que también se han posicionado en Lima y causan terror.

En este equipo se halló que a Fuentes González le gustaba registrar todos sus actos, el que disfrutaba al parecer cuando disparaban con sus amigos. Su captura ya tenía precio en la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes estuvieron detrás de él varios meses.

Fuentes fue abatido el viernes 16 de junio, por un grupo de agentes de la División de Secuestros y Extorsiones que había ubicado sus pasos, luego de permanecer ocultos por dos meses en varios puntos de la capital. Solo esperaban el momento preciso para capturarlo y fue este viernes, durante una operación que desató una brutal balacera en la cuadra 33 de la Avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

Según relató para América Noticias, durante el intento de arresto, el delincuente abrió fuego contra un policía, impactándolo con dos disparos en el abdomen. Acto seguido, el agresor continuó disparando indiscriminadamente contra los demás agentes, resultando en un total de cuatro heridos. Uno de ellos presenta contusiones, otro sufrió tres disparos en la pierna, y un teniente recibió un disparo en la cabeza.

La autoridad de la PNP señaló que el cadáver del delincuente abatido fue llevado a la morgue de Lima luego de finalizarse las investigaciones correspondientes por los agentes de criminalísticas.

En los pasos de Wanda

Wanda Del Valle Bermúdez (26), ahora se ha convertido en la siguiente persona más buscada, luego de tener indicios que sería el brazo operativo de ‘Maldito Cris’, quien era su enamorado, tal y como evidenciaba sus fotografías en redes sociales.

Para la Policía, Wanda sería la encargada de organizar y planificar todo hecho delictivo. E incluso habría amenazado a un alto funcionario de la institución.

Luego de conocerse de que la mamá del Fuentes llegó a la ciudad de Lima para recoger los restos de su hijo, tras ser abatido por la PNP, su pareja, Wanda del Valle, no pierde el tiempo y ahora ella toma la posta del temible sicario para seguir delinquiendo en el Perú.

A través de unos mensajes que envió la joven, ella estaría tras las amenazas de la Policía Nacional del Perú, sobre todo porque asegura que iniciará a matar a los agentes del orden al mismo estilo que actuaba Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano.

“En lugar de unirse todos y matar al calvo, mejor empezar a matar policías a lo Pablo Escobar”, escribió la joven, quien también está siendo minuciosamente buscada por los agentes del orden.

Como se recuerda, Wanda no solo era el gran amor de Christopher Fuentes Gonzáles, sino dentro de la organización criminal que él manejaba, ella era la responsable de conseguir motos lineales para ser usadas en asesinatos, robos y asaltos. Además, ella era la encargada de entregar armamento a estos sicarios para que sean usados en actos delictivos. También, la policía explicó que la joven recaudaba el dinero de las extorsiones, las cuales, luego de cobrar, las usaba para comprarse ropas de marca y vivir una vida llena de lujos.

Mamá del ‘Maldito Cris’ lanza amenaza en redes sociales

Luego de cuatro días, los restos Fuentes fueron recogidos por su progenitora. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje que le dedicó en redes sociales. “Te fuiste con los guantes puestos”, expresó la madre del sicario venezolano.

“Gracias por todo el amor que me diste. Como tu madre voy a ser fuerte porque cumpliste la promesa: morirte con los guantes puestos. Me repetiste una y mil veces que sea fuerte porque preso no voy más. Me voy a matar con ellos. Mi amor aquí estoy fuerte. Eres y serás la historia más bonita de mi vida, mi amor. Dios te bendiga, vida mía. Te amo, mi Fifo”, escribió la madre del abatido sicario.

Amenazas contra quien difunda fotos

Algo que también compartió la madre y amigos del delincuente, es que prohibieron compartir imágenes donde se vea abatido al delincuente. Aseguraron que quien sea capaz de compartir dichas imágenes se enfrentará al mundo del hampa.

130 mil soles por el paradero de Wanda

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ha establecido una recompensa de S/130,000 para aquellas personas que brinden información que permita dar con el paradero de Wanda del Valle, más conocida como “la bebecita del tiktok” y “la bebecita del crimen”.

Las autoridades presumen que Wanda posee múltiples armas de fuego que supuestamente usa para abastecer a la organización criminal a la que pertenece. Además, la describen como alguien audaz, seductora, presuntuosa, narcisista y hedonista en su actitud y comportamiento.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, Luis Flores Solis, informó que están intensamente buscando a Wanda, “Vamos a tratar capturar al resto de integrantes de esta banda delincuencial y uno de nuestros objetivos es Wanda. No vamos a parar, tenemos la capacidad operativa. Como dije, hay que tener paciencia, la Policía es profesional”. Remarcó.

Con información de Infobae.