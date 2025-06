Conoces qué es el dolor denominado “agujetas”

Cualquier molestia muscular que es notada entre 24 y 72 horas después de la actividad física se llama dolor muscular de aparición tardía, es decir «agujetas» , según estudios este malestar aparece siempre después de hacer ejercicio, sino solo cuando es muy intenso o cuando tu cuerpo no está acostumbrado a esos movimientos.

Un estudio publicado en el 2003, lo mismo se aplica a novatos y a profesionales. “No es una indicación de que hayas hecho algo mal”, aclaró el médico del deporte en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Michael Jonesco. “Solo avisa de que has estirado el cuerpo hasta el punto que has causado algunos cambios musculares”, añadió.

¿Por qué duelen tanto al día siguiente?

Estos cambios empiezan con el ejercicio. Las contracciones provocan rasguños microscópicos en los músculos y los tejidos conectivos circundantes. Pero no son estos rasgamientos lo que produce el dolor. Más bien, las agujetas son un efecto del proceso de reparación.

Una vez que el músculo está dañado, aparecen la inflamación y la acumulación de electrolitos como el calcio. El sistema inmunitario también entra en acción, enviando células T hacia los puntos donde ha habido estas microlesiones, de acuerdo con una investigación publicada en 2016 en Frontiers in Physiology. Aunque los científicos todavía no están seguros de por qué estos procesos que llevan a la curación causan dolor y molestias.

Desmontando mitos

Por otro lado, a pesar de lo que se dice, el exceso de ácido láctico no causa agujetas. Este compuesto se segrega durante el ejercicio cuando el músculo empieza a digerir glucosa después de haber usado todo el oxígeno disponible.

Pero no se queda en el cuerpo el tiempo suficiente después de haber hecho deporte como para causar molestias, tal y como demostró ya en 1983 un estudio recogido por The Physician and Sports Medicine.

Alrededor de 45 minutos después de haber ido al gimnasio, los participantes en el experimento no mostraron niveles significativos de ácido láctico, pero aun así desarrollaron agujetas dos días después. Es un tema que todavía suscita cierta controversia, a pesar de que la teoría del ácido láctico ha sido científicamente desbancada.

Carla Martínez / Con información de VTV