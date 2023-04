Conoce las tentaciones que llevaron a Jerónimo Gil tras las rejas

Tras 55 días recluido en el centro penitenciario de El Rodeo II ubicado en la población de Guatire, estado Miranda; el recordado actor venezolano de cuantiosas telenovelas Jerónimo Gil ya está en libertad, por lo que conversó largo y tendido con la periodista Shirley Varnagy en Shirley Radio… Allí le reveló gran parte de lo vivido, como una consecuencia directa de sus actos; y reconociendo ante todo que «estaba haciendo las cosas mal: El alcohol y las armas no son un buen consejeros».

«El ser humano pasa por etapas de la vida. En esta oportunidad me tocó un momento…

Fue un cúmulo de cosas, pandemia, separación, inversiones, el proceso del país», confiesa por el momento visiblemente arrepentido.

«Jerónimo Gil ha estado en varias tentaciones. El alcohol y las armas no son un buen consejeros», exclama como hablándose a sí mismo.

«Me raparon la cabeza y me pusieron el uniforme… Estaba ido»

«Se portaron muy bien conmigo. Hablaron conmigo, me raparon, me pusieron el uniforme. Estaba muy nervioso, estaba sudando. Era un 50 ido, el otro 50 ahí»

«Yo Estaba con dos privados de libertad. Pensé de todo.

Pensé en cómo estaba conduciendo mi vida, que no estaba haciendo las cosas bien y la consciencia de la libertad».

El actor confesó que ante la ausencia de serenidad en su vida, no buscó terapia en ningún momento: algo que pudo haberle pasado factura en su temperamento.

«Vi el pasado hasta el presente y no, estaba haciendo las cosas mal. No estaba yendo a terapia…

Creí en algún momento que lo podría manejar y por supuesto aceptando mis responsabilidades”.

Jerónimo Gil: «No lastimé a nadie»

Jerónimo Gil le da gracias a Dios que no pasó de más allá… «No lastimé a nadie humano, físicamente a pesar del contacto con las personas que tuve ese día», dijo el artista frente a Shirley y ante toda su auciencia.

«El daño es psicológico y visual, es mental. Hice una reflexión increíble, me ayudó ha estar aquí…

«Abrí nuevamente el corazón. No quería estar con nadie… Yo soy un hombre muy solitario. Y tenía miedo a estar en una relación amorosa…

Porque me habían roto el corazoncito o me lo rompí yo mismo».

Vi mi caso en una historia por el teléfono y no lo podía creer

Jerónimo Gil relata que vio su caso en el teléfono a través de una historia, y confiesa que no lo podía creer. Narra que se fue a casa de su hermano. «Me fui corriendo como un niño. No entendía nada».

«Me interceptaron, me robaron y me golpearon… Esto nadie lo sabe»

«A mi alguien me interceptó en el camino y me dejó sin nada, se robó todo dentro de la camioneta.

Me lanzaron al piso en mi casa. Eso no lo sabe nadie»

«Se llevaron el arma, mi teléfono, mi cartera, estaba todo rasgado y golpeado. Eso pasó después de yo llegar a mi casa. Mi camioneta estaba chocada por un lado», revela.

Gil cuenta que en efecto alguien lo interceptó de camino a su casa luego del incidente. Dice intentar averiguar, pero que no halló al responsable..

«El trayecto de El Rosal a Los Campitos es muy largo, eran muchas cámaras pero no todas funcionaban. Yo rogaba poder conseguir el video para ver quién era».

«Me bajaron de la camioneta, me golpearon, me lanzaron a un matorral que caí cerca de la casa.

El tema es que no recuerdo nada. Son flashes de ese día».

Jerónimo Gil hará labores sociales: El artista no podrá salir de la Gran Caracas durante 1 año

«Ya ese tema legal se cerró. Ya esa investigación se cerró»… Apuntó.

«Voy hacer algunas labores sociales, voy a varios hogares de niños, no puedo salir en un año de La Gran Caracas…

Tengo que presentarme mensualmente al Tribunal pero aparte de eso, quiero hacer otras cosas que tiene que ver con Jerónimo».

«Estar en el Rodeo II me enfrentó a distintas realidades»

«El Rodeo II es de régimen… Es como si fueras un militar. Tu situación le pertenece a la Penitenciaria. Es un ambiente que te enfrentas con distintas realidades», relata.

Gil rememora para ese momento que lo recibió un hombre que se identificó el líder de 87 personas. Y que estaban mezclados con otros presos.

«Te paran a las 5 a.m, te pasan un numero, te cuentan. Te dan dos horas para salir. A mi siempre me sacaban porque no quería, pero era obligatorio».

«Todos se portaron bien conmigo… Claro, dentro del contexto que estás. El uniforme es azul cielo, que tienen un proceso ordinario y los que están sentenciados, están de amarillo . Ahí se diferenciaba”, contó.

«Traté de seguir en la actuación, pero decidí retirarme para ser empresario»

El actor se traslada mucho más atrás en el tiempo dentro de la misma conversación, para recordar cómo llegó al mundo de la actuación.

«A la actuación llegué por acompañar a un amigo a un casting. Fue el primer proyecto de José Simón Escalona en que se llamaba Hoy Te Ví”…

«Me quedé en RCTV casi 17 años. Me enamoré de la actuación. Yo trabajaba como barman, modelo, hacía comerciales pero también estaba estudiando»

«Yo traté de seguir en la actuación pero decidí retirarme, quería trabajar como empresario. Además que la televisión venezolana bajó muchísimo»

Aprovechó para dar clases de actuación en el centro penitenciario…

«Dí clases de actuación en el Centro Penitenciario, porque eso me despertó algo que estaba apagado. Yo tenía cosas que darle a esas personas que estaban ahí», confesó ante las cámaras y para toda la audiencia.

Al salir fue una mezcla de emociones

Gil destaca que nadie esperaba cuando salió… Indica que incluso su excarcelación se produjo a eso de las 9:00 de la noche.

«Yo tampoco lo esperaba. Me llama un amigo en el momento que yo salí y me dice que me está esperando».

«Fue una mezcla de emociones. Quería estar tranquilo en mi casa, libre… Cuando el director me sacó de la celda, me prestó el teléfono, llamé a mi hermano pero no me contestó. Llamé a mi abogada»

El amor de los hijos es incondicional

«Mis hijos me dijeron que tranquilo, que ellos me entendían y bueno, a llorar. El amor de los hijos es único. Cuando lo haces bien, o al menos lo intentas, el amor es incondicional»…

Jerónimo Gil acepta y reconoce sus errores, aún resaltando lo graves que puedan ser:

“Sí, he cometido errores. Han sido graves. Sí he pasado por procesos fuertes en mi vida.

Tengo problemas, quizás las acumulo y no las canalizo. Es verdad. Lo admito. Lo acepto y discúlpenme.

Estoy en un proceso y seguimos en un proceso”

«Asumí mi responsabilidad como un hombre que asume sus actos, y estuve 55 días preso en el Rodeo II», puntualizó.

Con informaciòn de: Diario2001