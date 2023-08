Conoce la historia de tres jóvenes larenses que son baluartes del tenis de playa venezolano (Entrevista)

En esta oportunidad el equipo de Noticias Deportivas se trasladó hasta el Complejo Deportivo de Playa del Club Madeira en Agua Viva, para conversar con atletas de la selección de Lara y de Venezuela en la disciplina del Tenis de Playa o Beach Tennis, como se denomina en inglés.

Estas canchas que aún no han sido inauguradas sirvieron de escenario para realizar una amena entrevista con tres raquetas promesas, Ana, Fabrizio y Alexandra, quienes además participarán desde el próximo 30 de agosto en el Campeonato Nacional de la especialidad que se efectuará en este club social y que será organizado por la Asociación de Tenis del estado Lara (ATEL) y la Federación Venezolana de Tenis (FVT).

Leer también: Enyer Medina: El pupilo que se convirtió en entrenador de Voleibol de Playa

El primer bloque del programa se conversó con Ana Riera, quien siempre fue constante en las disciplinas que practicó desde niña, comenzó en el ballet y allí estuvo durante siete años. El hermano de Ana jugó Tenis en sus inicios pero luego continuó su camino deportiva sola.

Un momento crucial en su carrera fue cuando escuchó que un Campeonato Panamericano se jugaría en Aruba en el año 2018 y decidió tomarse las cosas del tenis de playa mucho mas en serio, “Yo lo que me propongo, lo logró”. Así fue como con apenas 12 años de edad fue convocada a una concentración en La Guaira y allí luego de las evaluaciones le dijeron que había sido seleccionada para representar a Venezuela en la isla caribeña.

“En la arena es más comodo y el ambiente es más sabroso, el Tenis de Campo es mas rígido, nadie habla, en cambio en Beach Tennis hay música, es mas alegre, es mas social”, estas fueron sus declaraciones cuando se le consultó porque había preferido el tenis de playa y no el tenis de campo.

Asimismo, nos comentó que la modalidad de dobles es la base del beach tennis, precisamente, ella fue campeona panamericana en la ciudad de Rosario, Argentina, en la modalidad mixta, “Fue muy importante para mi carrera ganar el torneo, fue un orgullo ganar por mi país”.

Ana Riera, se acaba de graduar de bachillerato y aspira en la universidad continuar jugando porque este es el deporte que le apasiona “Tengo muchas metas que aún quiero cumplir, ya que, soy una persona muy competitiva”.

Fabrizio Anaclerio

De igual manera, charlamos con Fabrizio Anaclerio, joven de 15 años de edad y que mide 1,80 metros de altura. Él jugó fútbol y béisbol pero la verdadera disciplina deportiva que lo apasionó fue el Tenis de Playa. Sus inicios se dieron en el Country Club, para luego entrenar en Larena Beach Tennis en el Complejo Deportivo Variquisimeto junto a Alejandro Quijada.

A los 12 años ya tenía unas habilidades y tamaño superior al resto de competidores, la federación se dio cuenta de esto y decidió convocarlo para conformar la selección que fue al Campeonato Panamericano en Aruba (2018), allí ganó ese evento y también un abierto que se desarrolló en la llamada One Happy Island.

“Estoy motivado a ser mejor cada día” contó el atleta quien manifestó que su principal fortaleza es el ataque, destacándose en el saque. Durante el COVID-19 se mantuvo en forma entrenando béisbol, allí desarrolló su condición física.

Anaclerio, también asistió al Panamericano de Rosario en Argentina y aunque en parejas masculino cayeron derrotados contra unos brasileños en semifinal, sin embargo en la modalidad mixta junto a la larense Ana Riera, lograron quedarse con el campeonato continental.

“Mi meta mas esperada por lograr, es que en mi categoría Junior pueda asistir al mundial este año y además ganarlo”, concluyó el larense.

Alexandra Victoria Ávila

Por su parte, culminamos la entrevista conociendo a esta notable jugadora larense quien nos dijo que empezó a jugar tenis de playa porque un primo le regaló una raqueta. Desde pequeña jugó Tenis de Campo, practicó Gimnasia, Ballet y Flamenco, esto le ayudaría mucho en el tema de la coordinación para su desempeño en el beach tennis.

Con 12 años comenzó a jugar este deporte, ahora a sus 17 ya lleva 5 años entrenando a muy buen nivel. Ávila confirmó que “La elección de la raqueta es fundamental y debe adaptarse al tipo de juego de cada uno. Mi raqueta es mucho mas ofensiva, porque mi juego se enfoca mas en el ataque que en la defensa”.

La destacada jugadora confesó que uno de los momentos mas duros en su carrera deportiva fue en el 2021 “empecé a jugar categoría avanzado y no pasaba de ronda, es un proceso que lleva tiempo y me costó adaptarme. Siempre he sido muy exigente conmigo misma, eso lo considero una virtud pero a su vez también puede ser un defecto, porque me presiono mucho”.

En torneos internacionales ha estado en Rio de Janeiro, Brasil, cuando participó en el mundial. Asimismo, participó en Aruba y Argentina donde obtuvo buenas presentaciones.

Actualmente tiene dos entrenadores, uno en Lara y otro en Portuguesa. Admira a la venezolana Patricia Diaz por su esfuerzo, dedicación y logros que ha obtenido. Ella actualmente está en el Ranking N°2 del mundo.

Ávila considera que “El cielo es el limite” y que hay que seguir trabajando duro, por ello, está coordinando una gira para jugar en otros países a final de este año. Quiere participar en el mundial de este año y sueña con ser de las mejores del mundo en el ranking.

Por último, pero no menos importante, agradeció a su familia, especialmente a su abuelo quien es un apoyo fundamental en su carrera deportiva, pues pasa mucho tiempo con él y es quien la ha acompañado desde siempre.

Puedes ver la entrevista completa que se realizó desde las canchas de arena del Club Madeira en nuestro canal de YouTube de Somos TV

Ely Saúl Sequera G / Noticias Deportivas