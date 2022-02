Conoce 10 beneficios de la masturbación según la ciencia￼￼

La masturbación es una práctica que acompaña a la humanidad a lo largo de su historia y así como los muchos beneficios para la salud, pese a que todavía es un tema tabú en la sociedad, sobre todo al tratarse de la masturbación femenina.

Sin embargo, la evidencia científica sigue demostrando los beneficios de la masturbación así como el orgasmo para el cuerpo. En este sentido, presentamos 10 estudios recientes que confirman las ventajas de esta práctica.

1- Mejora el bienestar

Los orgasmos hacen que liberemos endorfinas, que son hormonas amigables que cuando actúan en el sistema nervioso central mejoran la percepción de bienestar. Igualmente, aportan placer y reduce el dolor.

2- Es un analgésico

Por otra parte, la Universidad de Münster, en Alemania comprobó que el orgasmo mitiga el dolor y disminuye la migraña en 60%. De acuerdo a los estudios, este alivio fue de casi 40%, por lo que los investigadores lo enlazaron con la liberación de endorfinas sobre receptores analgésicos a nivel cerebral.

3- Ayuda contra la endometriosis

La endometriosis es una enfermedad que se produce cuando uno de los tejidos del útero (endometrio) crece fuera de este órgano. Según estudios se determina que el desplazamiento hormonal, la dilatación de los vasos sanguíneos y los movimientos, que se producen durante un orgasmo, reducen las dolencias en la zona pélvica y moderan los síntomas de la endometriosis.

4- Disminuye el riesgo de cáncer de próstata

Una investigación de la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan, determinó que para la próstata es mejor masturbarse que no hacerlo.

Aunque hacerlo de forma habitual no excluye la posibilidad de sufrir este cáncer, el análisis corroboró que entre los beneficios la masturbación frecuente (21 veces al mes) disminuye el riesgo en una quinta parte respecto a quienes lo hacen menos. Esto se convierte en una manera de proteger a los hombres contra este mal mortal.

5- Aumenta las defensas

Un estudio publicado en Sexual and Relationship Therapy, que hizo pruebas en hombres, arrojó que aquellos que se masturban logran un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Debido a que los conductos por donde se transporta el semen tienen unas características que evitan el ingreso de infecciones desde el exterior.

Asimismo, se confirmó que quienes tienen más orgasmos incrementan los niveles de inmunoglobulina A, que es un anticuerpo. Así que si te masturbas tienes menos posibilidades de contraer infecciones.

6- Favorece la capacidad mental en la vejez

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Rostock, en Alemania, se verificó que la actividad sexual, así como la masturbación que practiquen las personas mayores de 70 años de ambos sexos mejora las funciones cognitivas y su capacidad de reacción ante estímulos específicos.

7- Favorece la transición en la menopausia

Según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en el 2015, las mujeres que están en el inicio de la menopausia, la masturbación se relaciona de manera positiva respecto a la regulación de las hormonas reproductivas, un factor importante en esta etapa.

8- Mejora la calidad del sueño

Así como los orgasmos, los beneficios obtenidos con la masturbación se relacionan con la percepción de una mejor calidad del sueño y una mayor duración al dormir, una investigación publicada en Frontiers in public health.

9- No altera el rendimiento deportivo

Un análisis publicado en 2016 en Frontiers in physiology confirmó que cualquier tipo de actividad sexual y la masturbación no alteran el rendimiento de los deportistas. Por lo tanto, se argumenta que la prohibición de estas prácticas durante días de competición no tienen ninguna base científica.

10- Evitarla puede enfermar

La masturbación se experimenta en todas las culturas. No obstante, en algunas es recriminada socialmente, y se ha considerado como un acto de inmoralidad, lo que ha permitido que muchas creencias la relacionan con efectos negativos.

Sin embargo, una investigación publicada en Indian journal of psychological medicine determinó que la prohibición excesiva en algunos individuos puede desencadenar problemas.

Tales alteraciones pueden ser de tipo emocional como lo es el síndrome de Dhat, que es una afectación psicológica que perjudica a hombres que creen sufrir secreciones de esperma involuntarias; o incluso la denominada culpa masturbatoria, al cual, requiere intervención especializada.

Con información de: VN