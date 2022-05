Congreso de EEUU presenta imágenes de posibles avistamientos Ovnis￼

Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval de EEUU, presentó ante el Congreso evidencias de posibles avistamientos Ovnis, los cuales indicó que son «fenómenos aéreos inexplicables».

Con las fotos y videos mostrados por Bray, explicó que un objeto similar a un triángulo volador se detiene sobre el cielo de EEUU.

Leer también: Finlandia y Suecia formalizaron sus demandas de adhesión a la OTAN

De acuerdo a las imágenes captadas por la visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales, el elemento titila por un rato y luego desaparece, reporta BBC.

Entretanto, de acuerdo al medio, en otro audiovisual una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento hace el reporte de un «objeto esférico» que se acerca y pasa frente a la cabina del avión.

«No tengo una explicación de qué es este objeto», afirmó el funcionario durante su exposición la víspera en la primera audiencia pública en EEUU sobre avistamientos de ovnis en más de 50 años.

Otras evidencias

Asimismo, esta no es la única evidencia que han mostrado. Según la reseña del medio británico, dos altos oficiales militares, que investigaban avistamientos detallaron sobre un informe con base de datos de ovnis.

El mismo incluye alrededor de 400 incidentes, además, de otro reporte que contiene 143, el cual fue publicado hace aproximadamente un año.

Sin embargo, Bray aseguró que los avistamientos registrados por militares contienen 11 que terminaron en «casi accidentes» con aviones estadounidenses; además, afirmó que hay incidentes que no se pueden explicar y que no se ha descubierto nada «origen no terrestre».

Asimismo, manifestó que estos «fenómenos aéreos inexplicables» se ven como si se movieran sin ningún medio de propulsión, lo que no tiene explicación técnica.

Temor por la Seguridad Nacional de EEUU

En esta audiencia, los congresistas manifestaron temor ante una amenaza para la seguridad de EEUU por estos fenómenos aéreos inexplicables.

En este sentido, Rick Crawford, un congresista republicano de Arkansas, indicó que al no conocer la amenaza potencial de estos objetos era «equivalente a una falla de inteligencia que ciertamente queremos evitar».

Con información de: VN