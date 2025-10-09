Congreso de Argentina limita el poder del presidente Javier Milei para emitir decretos de urgencia

La iniciativa obtuvo 140 votos a favor, 60 en contra y 17 abstenciones, y ya contaba con media sanción del Senado.

En un nuevo revés político para el presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó en general, por amplia mayoría, una reforma que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados del Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo 140 votos a favor, 60 en contra y 17 abstenciones, y ya contaba con media sanción del Senado, reportó La Nación.

El proyecto modifica la ley que reglamenta el uso de los DNU. Sin embargo, al momento de votar los artículos en particular, fue rechazado el apartado 3, que indica que bastará con que una sola cámara desapruebe un decreto presidencial para dejarlo sin efecto, cuando antes era necesario el rechazo de las dos cámaras. Ahora, la norma deberá volver al Senado para que resuelva si acepta los cambios o insiste con el texto original.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión