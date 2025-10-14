Congresista Demócrata James Andrew Himes de EEUU. califica de asesinatos ataques contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe

El Congresista consideró «cuestionables y ridículas» las acciones de Trump y calificó de ilegales los ataques contra embarcaciones civiles.

El congresista demócrata James Andrew Himes, condenó los ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe, calificándolos de «asesinatos ilegales».

Leer También: Sin la Premio Nobel 2025 María Corina Machado: Líderes mundiales firman el acuerdo de paz en Egipto de la Franja de Gaza

Durante su presentación en el programa «Face The Nation«, de la cadena televisiva CBS, el representante por Connecticut, consideró preocupante el uso de fuerza militar y las amenazas contra Venezuela. Añadió que «el Congreso está recibiendo muy poca información sobre ello por parte de la administración Trump», salvo un memorando publicado por la Casa Blanca.

Himes, uno de los miembros de mayor rango dentro del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, lamentó que «aparentemente, eso les parece bien a las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado».

«Pero a mí no», señaló, desmarcándose de las reciente posición del Senado estadounidense, que rechazó un proyecto de ley para limitar la capacidad del presidente Donald Trump sobre el uso de fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.

El Congresista cataloga de «cuestionables y ridículas» las acciones del presidente Trump y la justificación para ello. «Estos son asesinatos ilegales, porque la idea de que Estados Unidos —y esto es lo que la Administración presenta como justificación— esté involucrado en un conflicto armado con narcotraficantes venezolanos es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal”, argumentó.

En su declaración, también hizo alusión a que una de las embarcaciones venezolanas habría dado la vuelta antes de ser alcanzada por un ataque estadounidense, lo que significa que fue perseguida, acción que considera como una violación de las leyes de los conflictos armados al disparar a un enemigo que huye.

El representante demócrata no solo cuestiona la postura del mandatario republicano y su administración, sino también de todos aquellos que acataron las órdenes desde el secretario de Defensa y al personal militar que las ejecutó en el mar Caribe.

“Me fascina un poco por qué esa cadena de mando se siente tan cómoda cometiendo asesinatos solo porque la Administración Trump dice que está bien”, cuestionó Himes.

La administración Trump ha justificado los ataques como acciones del gobierno estadounidense en la guerra contra el narcotráfico, apuntando a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro como culpables.

Caracas ha desmentido cualquier relación del narcotráfico con el Gobierno Bolivariano, acusaciones falsas en las que Estados Unidos sustenta la amenaza militar. Venezuela advierte que el objetivo verdadero de la administración Trump es propiciar un cambio en el país y apoderarse de los cuantiosos recursos minerales y naturales del país sudamericano.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur