Conflicto vecinal en Las Clavellinas: Zaida Álvarez Clama por celeridad y seguridad

El conflicto en el sector Las Clavellinas, al noreste de la ciudad de Barquisimeto que ha mantenido en vilo a Zaida Álvarez, una adulta mayor, sigue sin resolverse. Álvarez se presentó nuevamente en la sede de Noticias Barquisimeto para solicitar a las autoridades una pronta resolución a su caso, visiblemente afectada por la situación.

«Estoy aquí para que me ayuden, para que los funcionarios me ayuden a resolver este problema porque ya yo estoy cansada y estoy durmiendo de casa en casa», expresó Zaida. Asegura que no puede regresar a su propia vivienda debido a las constantes agresiones verbales y amenazas por parte de sus vecinos, la familia Acosta. «No me dejan entrar en mi casa, no puedo llegar porque me agreden mucho y me dicen cosas malas. Yo pido protección, ya tenemos la protección, pero todavía no ha salido», añadió, haciendo un llamado a los organismos policiales y a todas las instancias competentes para que intervengan.

Zaida enfatizó que todos sus documentos están en orden y que posee los papeles que acreditan la legitimidad de su propiedad, desmintiendo las acusaciones de sus vecinos, quienes la señalan de querer apropiarse de terreno ajeno. «Ellos dicen que yo les estoy robando terreno, yo tengo mis papeles en regla, entonces ¿qué es lo que ellos quieren? Yo pido protección y que me solucionen este problema», reiteró.

El Calvario de Regresar a Casa

Al ser consultada sobre cómo se siente al intentar regresar a su hogar, Zaida describió una situación de profunda angustia: «Ay, mire, eso parece como una gelatina, pues, temblando cuando voy a subir porque empieza el señor Julio Acosta a amenazarme, su hija y su esposa a amenazarme que no puedo entrar en mi casa. Hasta le han puesto bloques en la puerta para que yo no pase. Están bravos porque ellos querían que yo les venda a ellos, y yo no puedo vender, yo no puedo quedar en la calle, esa es mi casa».

En cuanto a la posibilidad de una mediación para lograr una convivencia pacífica, Zaida se mostró pesimista. «Ellos no entienden, uno habla con ellos y ellos no entienden eso, no entienden lo que es la paz. Yo quiero vivir en paz, ellos no entienden eso, solo entienden la violencia». A pesar de la difícil situación, Zaida afirmó que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo si sus vecinos cambian su actitud. «Si ellos se comportan así como yo me portaría, sí. Yo hablo con buena fe con ellos y ellos se ponen violentos», sostuvo.

La Perspectiva Legal: Lenta Respuesta y Necesidad de Protección Efectiva

Carlos Delgado, representante legal de Zaida Álvarez, subrayó la legitimidad de su clienta y la lentitud de la respuesta institucional. «Es importante llamar la atención porque la señora Zaida en todo momento ha actuado con apego a la legitimidad que le brinda su documento de propiedad, ella siempre ha estado pegada a derecho, tanto con el documento de propiedad como con los permisos de construcción que la autorizan para realizar tal pared«, afirmó Delgado.

El abogado manifestó su preocupación por la prolongada situación de Zaida, quien lleva casi un mes fuera de su casa. «Llama la atención que, a pesar de que se han hecho varias acciones a través de los organismos competentes, ha sido muy lenta la respuesta porque ella tiene casi un mes fuera de su casa. Se hace necesario que ella, por ser un adulto mayor, se restablezca en principio su derecho a la propiedad con una convivencia tranquila», enfatizó Delgado, haciendo un llamado al Ministerio Público y a los órganos policiales para que garanticen a la señora Álvarez una permanencia en paz en su vivienda.

Delgado también hizo hincapié en las implicaciones legales que conlleva la destrucción de la pared por parte de los vecinos. «Evidentemente, el hecho de que hayan destruido esa pared tiene repercusiones de tipo legal en contra de las personas», acotó.

Medida de Protección Insuficiente y Solicitud de Acompañamiento Policial

A pesar de que Zaida Álvarez cuenta con una medida de protección decretada por el tribunal, su efectividad ha sido limitada. «Es importante destacar que la señora Zaida está amparada por una medida de protección que fue decretada por el tribunal, sin embargo, a través de las gestiones que hemos realizado a través de los organismos policiales, el acompañamiento hasta ahora no se ha logrado», explicó el defensor.

El abogado denunció que los vecinos de Zaida muestran «poco respeto a las autoridades», llegando incluso a manifestar que estas están siendo «vendidas». Esta situación ha provocado que Zaida no pueda ingresar a su hogar si no se le brinda un esquema de seguridad que le garantice su integridad. «Si un policía se presenta al llamado de atención que ella haga, porque tiene la medida, ya tanto el Ministerio Público como el tribunal se pronunciaron y ese funcionario se presenta pero se va, ella queda desprotegida», puntualizó Delgado. «Lo que procuramos es que ella necesita una medida efectiva que le garantice la estadía en su hogar».

Ante esta problemática, la defensa de Zaida ha solicitado la presencia policial durante la reconstrucción de la cerca perimetral. «Estamos solicitando que para la ejecución de esa pared perimetral, debidamente autorizada por el municipio, sea a través de un acompañamiento policial, para que se eviten, en primer lugar, hechos de violencia, hechos que puedan afectar la integridad física y psicológica, y se permita la construcción de la pared que es lo que en definitiva está realizando, porque eso es legítima propiedad«, indicó el abogado.

Carlos Delgado finalizó reiterando que Zaida cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción, los cuales fueron tramitados y revisados por la Alcaldía previamente. «Ella tiene los respectivos permisos, ese es un trámite que se hace con anterioridad cuando se da el permiso de construcción. Ya para ese momento la Alcaldía ha hecho todas las mediciones y se le presenta el proyecto de lo que se va a hacer, no es que primero se construye y después la Alcaldía revisa, al contrario, ya eso fue revisado», concluyó.

