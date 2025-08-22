Confirman atentado terrorista contra la Base Aérea en Cali, Colombia: Usaron dos camiones con cilindros bomba

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, se trató de la reacción producida por la derrota de una de las columnas de las facciones dirigidas por Iván Mordisco.

La Alcaldía de Cali informó que un atentado terrorista se perpetró con dos camiones cargados con explosivos. “Un camión cargado con cilindros bomba lanza dos de estos artefactos contra la instalación militar (Base Aérea) los cuales caen dentro sin mayores afectaciones”, y «el segundo camión ubicado en la parte externa estalló, cobrando la vida de al menos cinco personas».

Reacción terrorista por pérdida del cañón de Micay

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro reportó en X que se trata de dos fallecidos: «Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos», escribió.

Afirmó también que «el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico».

Llamó al mundo a reconocer «a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano».

A su vez, subrayó que «la junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo».

Informe de la AlcaldíaLa Alcaldía de Cali informó que recibió un reporte sobre una situación de orden público sobre la Carrera 8, en inmediaciones del barrio La Base.

“En este momento, la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido”, señala el reporte oficial que se conoció en horas de la tarde de este jueves, 21 de agosto.

La Administración precisó que todo el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se encuentra activo en este momento para atender la emergencia. Y recomendó a la ciudadanía permanecer atenta solo a la información oficial.

Según un balance preliminar de la Alcaldía de Cali, el atentado terrorista se perpetró con dos camiones cargados con explosivos. “Un camión cargado con cilindros bomba lanza dos de estos artefactos contra la instalación militar los cuales caen dentro sin mayores afectaciones”, precisó.

Sin embargo, el segundo camión ubicado en la parte externa estalló, cobrando la vida de al menos cinco personas. Información preliminar indica que también hay once personas lesionadas, pero los organismos de socorro continúan en la zona.

“De inmediato desplegamos los equipos de las secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo de Cali para atender a las personas heridas”, señaló, por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El reporte preliminar indica que Defensa Civil desplegó tres ambulancias y seis auxiliares de atención prehospitalaria, mientras que la Unidad de Rescate trasladó cinco voluntarios y funcionarios hacia el sitio.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali enviaron tres ambulancias al punto de la emergencia y la Cruz Roja también desplegará capacidades para la atención de personas heridas.

De igual manera, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y toda la red de salud de la ciudad está activada para recibir a las personas heridas.

Sobre las 3:20 de la tarde, la Alcaldía de Cali señaló que el cuerpo de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad se encuentra en la zona, para adelantar cierres y desvíos que facilitan la evacuación de los organismos de socorro que trasladan personas heridas a centros asistenciales.

Autoridades activan PMU



Ante la emergencia que se registró en cercanías a la escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la Alcaldía de Cali informó que se activó un Puesto de Mando Unificado.

Mientras los organismos de emergencia brindan atención a los heridos, se adelantan las primeras indagaciones para esclarecer lo ocurrido. Se espera que en los próximos minutos, las autoridades entreguen un parte oficial con el balance de la situación.

Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali rechazó de manera categórica el atentado que “constituye un hecho violento que atenta nuevamente contra la vida, la tranquilidad ciudadana y la seguridad del Distrito”.

“Como órgano de control y defensor de los derechos humanos, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y con toda la comunidad afectada por este lamentable acontecimiento”, precisó el organismo.

Hablan testigos



Vecinos del sector relataron a El País los momentos de angustia que vivieron durante la fuerte detonación. “Fue una cosa horrible, una explosión tenaz. No hay palabras para describir esto. Siempre nos hemos quejado de la seguridad en la Base Aérea, estamos desamparados por el sistema”, declaró a este medio un ciudadano que se encontraba en un establecimiento cercano.

Otro ciudadano estaba ingresando a un negocio cercano a la Base Aérea, cuando ocurrió el estallido. “Gracias a Dios solo fue una esquirla”, comentó a este medio el ciudadano que resultó lesionado.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión