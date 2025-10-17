Con un pitcheo dominante Dodgers derrota a Cerveceros poniéndose a un paso de la Serie Mundial, Jackson Chourio salió con grave lesión

Con un pitcheo dominante, consiguieron poner la serie 3-0.

Los Ángeles Dodgers tuvieron otra noche victoriosa luego de derrotar a los Cerveceros de Milwaukee con 3-1, poniéndose a un solo juego de avanzar a la Serie Mundial.

De la mano del abridor Tyler Glasnow, los Dodgers condicionaron a los Cerveceros a solo 3 hits y 1 carrera limpia en 5 entradas y 2 tercios de labor, ponchando a 8 contrarios y siendo clave en el desempeño defensivo en un juego clave en Dodger Stadium.

Leer También: El Larense Andrés Giménez inició con jonrón la vapuleada de Toronto a Seattle 13-4

En cuanto a la producción ofensiva del equipo, un doble remolcador de Mookie Betts abrió la pizarra en la primera entrada, mandando a Shohei Ohtani al plato, para que luego en el 6to episodio, Tommy Edman pegara un sencillo impulsor que produjo la carrera de Will Smith (2-1).

Quien puso la última rayita del encuentro fue Freddie Freeman, poniendo el 3-1 y sellando el encuentro de manera solida para el equipo de casa.

Adicional a esto, ahora Los Angeles Dodgers buscarán de asegurar su pase a la Serie Mundial en el juego 4 de la SCLN, nuevamente en el Dodger Stadium, apuntando a una victoria que les dé la oportunidad de repetir el campeonato, tal como la zafra anterior.

Jackson Chourio abandona el Juego 3 de la Serie de Campeonato por grave lesión

El pelotero venezolano era uno de los bates más importantes de los Cerveceros de Milwaukee en la postemporada.

´Ek Chico Maravilla´ Jackson Chourio dejó el terreno de juego del Dodger Stadium tras sufrir un inconveniente físico, el cual no le permitió terminar de consumir su turno al bate a la altura de la séptima entrada. Para ese entonces, los Cerveceros de Milwaukee perdían el encuentro 3 a 1 ante los Dodgers de Los Ángeles por el Juego 3 de la Serie de Campeonato.

Recordemos que el pelotero venezolano ha tenido unas semanas complicadas, en las que no ha podido jugar al 100%. Y es que tras iniciar la postemporada se resintió de un problema en el tendón de la corva derecha, algo que obligó al manager Pat Murphy a retirarlo de los Juegos 1 y 2 de la Serie Divisional.

De hecho, las molestias en esa misma zona lo mantuvieron fuera de acción durante gran parte del mes de agosto. Ahora, con un elenco de Milwaukee prácticamente contra las cuerdas en la Serie de Campeonato, Jackson Chourio concluyó su accionar en la campaña 2025 de la MLB.

Chourio y un foul para el olvido

El terrible momento que afectó el venezolano llegó en la parte alta del séptimo inning. Luego de fallar en sus tres turnos previos, esta vez Jackson Chourio enfrentó al relevista Blake Treinen, y en cuenta desfavorable de 0 y 2 conectó un foul que le provocó un profundo dolor en la zona afectada.

Si bien el médico del equipo salió para chequear cómo se encontraba, al final el pelotero zuliano se retiró del terreno de juego cojeando en una pierna con dirección al dugout.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder