Con sentimiento y pasión, la Barra Huracán Rojinegro se hizo sentir en Barquisimeto

Con mucho sentimiento y un colorido asombroso, la hinchada del Deportivo Lara asistió al llamado del ‘pancartazo’ y en el cuál aseveraron que no dejarán de alentar al conjunto de sus amores, porque ‘Un escudo y colores, es para toda la vida’, mientras que jugadores o propietarios pasan, el corazón y amor de un fanático es eterno.

La afición del Deportivo Lara, se presentó en Avenida Vargas con Avenida Venezuela, para realizar un pancartazo en nombre de la situación está presentando con el equipo de sus amores en la Liga de Fútbol Profesional Venezolano.

Con el lema ‘Khalil vete ya’, la Barra ‘Huracán Rojinegro’ se hizo notar en Barquisimeto para apoyar al Deportivo Lara en los difíciles momentos y pronunciarse sobre la dura situación que padece el equipo tras los incumplimientos de pagos a los futbolistas, periodistas y personal administrativo.

Los fanáticos se mostraron enérgicos, como si se tratase de un partido e incluso una gran final, sin embargo; esto se trata de algo mucho más allá de una celebración, sino de una crisis deportiva que cubre todos los sentimientos y pasiones de los que aman al balompié y que producto a la mala administración de la presidencia de la oncena ‘rojinegra’, se encuentran en una situación adversa en la Liga FutVe.

Otto Álvarado también asistió al llamado de la barra, con un granadero colgando desde su cuello, tocó con mucha pasión. quien aseguró que la situación es ‘muy compleja’.

‘Es uno de los pocos estados del país con los tres deportes importantes, como en el béisbol con Cardenales, en el baloncesto con Guaros y en el fútbol con el Deportivo Lara, por ello y mucho más; no hay que dejarlo perder. Acá, se encuentra toda la barra organizada bajo una manifestación pacífica, donde han asistido periodistas y narradores, para sumarse por amor, ése amor que no es solo por el equipo, sino por el fútbol. Lara Fútbol Club fue el primer equipo representativo del país en ser campeón y en su año de debut’.

Me vine a apoyar a la barra, porque soy percusionista y aquí me ven tocando, no vine como el narrador que suelo ser en mis fines de semanas en el Farid, sino como músico para reforzar el sentimiento de ser un hincha rojinegro’. Aseveró el locutor Álvarado

En la Avenida Vargas, estuvieron los ochos frentes: La banda el Cementerio, La Piedad, El Oeste, los hinchas del Norte, Caucagüita, Santa Rosa, Legión Guara y C16, que representan a la Barra Huracán Rojinegro, y a quienes con toda notoriedad, les duele la camiseta del Deportivo Lara y nunca los han dejado de alentar, ni en las buenas y ni en las malas.

Así como también contó con la presencia de sus fundadores y un simpatizante de origen chino. Edgardo, señaló que el Deportivo Lara ha superado varias crisis, y se encuentra batallando porque al equipo lo lleva el larense, en la piel. ‘Hago un llamado a la colectividad larense, este conjunto no solo le pertenece a la barra, sino a toda la población del estado Lara.

‘A Khalil, le digo da un paso al costado, no pudiste con esta institución; ahora cede y da la oportunidad de que alguien de verdad que ame al Deportivo, asuma las riendas, para levantarnos y fortalecernos’. Señaló uno de los miembros más legendarios de la Barra Huracán Rojinegro

Con Informacion de: ND