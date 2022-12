“Con lo que se tenga a la mano» cancelan sus compras los Barquisimetanos en el centro de la ciudad

Así lo pudo verificar el equipo de noticias Barquisimeto por medio de una consulta, donde la mayoría expresaron salir preparados con dólares pero los locales comerciales no exigían si el pago era en bolívares o dólares.

María Alejandra Diaz, relató que desde hace tres meses ha reunido para las compras de navidad y prefiero tener los dólares en efectivo. » Me vine preparada y en realidad en los establecimientos que he ido compran en bolívares y dólares no he tenido ningún problema, pero en el caso de los informales si exigen efectivo en dólares y completos. » Explicó

En el caso de la Señora Juana González, relató que salió muy molesta porque no pudo cancelar unos pantalones ya que no le aceptaron bolívares y el punto se encontraba caído en ese momento. «

La situación en el centro de la ciudad es complejo, el aumento del dólar diario obliga a modificar los precios y los precios dolarizados

Por último, los compradores hacen el llamado a las autoridades competentes para que supervisen mas y garanticen que sean aceptadas todas las opciones de pago, especialmente el bolívar que es la moneda legal en nuestro país.

Zuleydy Márquez / Noticias Barquisimeto