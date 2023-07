Con lágrimas en los ojos recibe una máquina de coser: “Se me ha cumplido mi sueño”

Con mucha alegría llegaron los beneficiarios del acto de justicia social correspondiente al mes de junio al Obelisco de Barquisiemto, donde recibieron las ayudas otorgadas por el Alcalde Bolivariano del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, quien destacó que durante el mes de junio atendieron a más de 34 mil personas.

Hidelis Izquiel, con lágrimas en los ojos por la emoción de recibir una máquina de coser, agradeció profundamente a la gestión humanista del burgomaestre: “Se me ha cumplido mi sueño gracias al Alcalde. Tenía pidiéndola un mes y medio, me gusta la costura, de verdad se me cumplió el sueño, no lo puedo creer“, afirmó.

Durante su llanto por la gran emoción de recibir esta ayuda, Izquiel dijo que aprendió a coser haciendo varios cursos y se dedicaba a hacer este trabajo de forma manual, detallando que la blusa con la cual asistió a la entrega, se la confeccionó ella misma: “Somos un núcleo de seis personas, hice mucha costura a mano y de verdad estoy agradecida con esto“, finalizó.

Yajaira Martínez es madre de un niño con la condición de discapacidad motora y la Alcaldía de Iribarren le otorgó un coche ortopédico: “Esto me va a servir para la movilización del niño y mejorar su modo de vivir“, dijo la madre del pequeño.

“Estoy muy orgullosa porque he sabido hacerle a mi hijo un modo de vivir con mucha satisfacción, la experiencia le ha dado una vida placentera“, expresó la beneficiaria.

Más de 247 mil Dólares fueron invertidos por el Gabinete Social durante el mes de junio según informó el Alcalde Luis Jonás Reyes.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto