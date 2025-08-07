Con gol del Vinotinto Jefferson Savarino Botafogo avanza a cuartos de la Copa de Brasil luego de vencer al Bragantino con global de 3-0

El venezolano marcó el único del encuentro en la clasificación de su equipo.

La vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil percibió esta noche a un Botafogo que arropó a Bragantino en el marcador global por (3 – 0) y que sumó otro tanto a la cuenta personal del Vinotinto Jefferson Savarino.

En la noche de este 6 de agosto, el Botafogo, que aspira a campeonar en la Copa del Brasileirao venció 1 – 0 al Bragantino y avanzó a la siguiente fase del torneo.

Durante la segunda mitad, Savarino consiguió el primer y único tanto del encuentro al minuto 55`con un derechazo inatajable que selló el compromiso. A pesar de los 10 remates propinados por el equipo rival, no hubo empate.

El venezolano, hasta este punto de la temporada, percibe 4 goles y 5 asistencias en 29 encuentros entre Serie A, Mundial de Clubes, Campeonato Carioca, Copa Libertadores y Copa de Brasil.

A última instancia, Nathan Mendes 71`y Arthynson Ferreira Prates 80`dejaron del terreno de juego con tarjeta roja, dejando al Bragantino con 9 hombres en cancha de cara a esos últimos momentos del cotejo.

Como dato adicional, este partido se jugó luego del polémico anuncio de la ficha del venezolano Savarino por el Olympique de Lyon por 7.6 millones de euros. Medios internacionales anunciaron su inminente traspaso, sin embargo, no se tiene información adicional del caso y el criollo continuaría vistiendo la camiseta del Fogao.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder