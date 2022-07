Con Franck Kessié, el Barça se lleva «al corazón del Milan»

Así definió el ex ‘rossonero’ Panucci a un jugador más importante que mediático, que empezó su carrera como central y que en el vestuario milanista conocían como «el presidente».

Franck Kessié es ya nuevo jugador del FC Barcelona hasta 2026. El club azulgrana confirmó oficialmente el fichaje del internacional de Costa de Marfil, que a sus 25 años acumula una experiencia en la élite muy por encima de su edad. Llega procedente del Milan, donde se convirtió en «el corazón del equipo campeón» que reconquistó el ‘scudetto’ once años después, según definición de la ex leyenda ‘rossonera’ Christian Panucci. El lateral, que también jugó en el Real Madrid de los 90, resaltó el «buen pie» del flamante refuerzo culé, una virtud que muchos no ponderan especialmente al destacar, sobre todo, la fortaleza física de un futbolista que en sus inicios actuaba como defensa central.

De eso hace ya muchos años, pero por ejemplo como central Kessié formó parte del once ideal de la Copa de África sub-17 que ganó Costa de Marfil en 2013. Sus inicios difíciles, jugando en campos de tierra y teniendo que superar la muerte de su padre, le dieron tablas para superar las adversidades. Hasta que el Atalanta, en enero de 2015, se fijó en sus cualidades y se lo llevó a Italia. Un momento clave en su carrera fue cuando fue cedido al Cesena, de la Serie B italiana, donde el técnico Massimo Drago le descubrió como centrocampista de amplio recorrido, con capacidad para trabajar, pero también para aventurarse en ataque, lo que en función de la necesidad colectiva le permitió brillar como mediocentro o como interior. El experimento salió tan bien que el Atalanta ya lo disfrutó en esa demarcación, mientras sonaba el interés de clubs grandes como el Manchester United. Finalmente, y tras despejar algunas dudas vertidas en algunas publicaciones sobre su edad, se lo llevó el Milan en 2017, primero como cedido y luego pagando 30 millones de euros por su fichaje. En San Siro, Kessié fue un jugador más importante que mediático, pero tan respetado que en el vestuario había quien le llamaba «presidente», según publicó La Gazzetta dello Sport.

De la ascendencia de Kessié en un club de la solera del Milan habla la elección que hizo Zlatan Ibrahimovic para designar a su sucesor en el lanzamiento de penaltis después de una mala racha desde los once metros. «Que los tire Kessié», dijo el crack sueco. Tan bien lo ha hecho, también en esa faceta, que como ‘rossonero’ ha transformado 22 de las 26 penas máximas que ha lanzado.

De la capacidad para pisar área de Kessié hablan sus números en la temporada 2021-22, con siete goles y una asistencia en su balance personal. Y su importancia en el juego del Milan la corroboran sus minutos en cancha durante el pasado curso: 2.900 repartidos en 39 partidos. El Milan quería quedarse con Kessié, pero el marfileño consideraba que su etapa en San Siro ya había concluido y eligió Barcelona como destino, aconsejado entre otros por un referente culé como Touré Yaya, tal y como el ex centrocampista del sextete 2009 desveló en una magnífica entrevista de Jordi Batalla en MD.

