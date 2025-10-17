Con el Larense Andrés Giménez crecido con Jonrón y cuatro impulsadas Azulejos empataron la serie en Seattle a punta de poder

Max Scherzer mostró su coraje, mientras que Andrés Giménez y Vladimir Guerrero Jr. la sacaron del parque.

Con otra exhibición del aplomo y temperamento de Max Scherzer, además de jonrones del venezolano Andrés Giménez y Vladimir Guerrero Jr.; ambos por segunda jornada consecutiva, los Azulejos de Toronto derrotaron 8-2 a los Marineros de Seattle en T-Mobile Park y empataron la Serie de Campeonato a dos triunfos por bando.

Leer También: Con un pitcheo dominante Dodgers derrota a Cerveceros poniéndose a un paso de la Serie Mundial, Jackson Chourio salió con grave lesión

Josh Naylor inició las acciones para Seattle con cuadrangular ante Scherzer, que se repuso y terminó lanzando 5.2 innings de dos carreras, cuatro boletos y cinco ponches, para obtener el octavo triunfo de su carrera en postemporada. Además, con 176 guillotinados en estas instancias, superó a Roger Clemens (173) en el listado de todos los tiempos en estas instancias.

El batazo de Giménez le dio la vuelta al partido, mientras que Guerrero Jr. anotó con boleto con bases llenas a Daulton Varsho en el tercer capítulo. Dos más llegaron para los Azulejos en el quinto inning cortesía de doble de George Springer, que también anotó con un wild pitch.

Eugenio Suárez agregó la segunda rayita de Seattle con imparable ante Mason Fluharty en el sexto, pero Toronto recuperó la carrera con jonrón de «Vladdy»; el quinto para él en esta postemporada, para imponer una nueva marca de Azulejos en postemporada –superando a José Bautista (4; 2015)– y en última instancia, sencillo de Andrés Giménez para traer dos más y poner cifras definitivas.

Scherzer se llevó el lauro (1-0) y Luis Castillo fue el derrotado (1-1). Andrés Giménez se fue de 3-2 con cuatro remolques y dos anotadas, mientras que Vladimir Guerrero Jr. ligó de 5-2. El quinto juego y último de la serie en Seattle será este viernes con Kevin Gausman (Azulejos) y Bryce Miller (Marineros) subiendo a la loma.

C H E

Hender «Vivo» González

Con información de Líder