Con doblete del Inglés Marcus Rasnford Barcelona comenzó la Champions League con triunfo ante Newcastle 2-1

Con doblete de Marcus Rashford, sus primeros goles como azulgrana, el equipo catalán derrotó 2-1 de visitante al Newcastle.

El Barcelona salió con la victoria de St. James’ Park al imponerse por 2-1 sobre el Newcastle con los dos primeros goles oficiales de Marcus Rashford como azulgrana.

El primer tiempo terminó con igualdad sin goles. Unos primeros 45 minutos entretenidos, con las «hurracas» atacando con agresividad a los espacios cada que podían, pero sin lograr capitalizar, y con un cuadro azulgrana que, con pelota dominada (fiel a su estilo), llegó con más peligro al arco, pero tampoco consiguió abrir el marcador.

El segundo tiempo arrancó de la misma forma, pero con una novedad, el primer gol del Barcelona, luego de un centro de Koundé y un cabezazo preciso de Rashford al minuto 58, y nueve minutos después volvió a aparecer, sacando un potente derechazo cruzado desde fuera del área que se clavó en un ángulo.

Tras los dos goles, los locales, pese a que los dos goles supusieron un golpe bastante fuerte, no bajaron e intentaron ir por el empate ante un equipo blaugrana que seguía fiel a su estilo, ritmo lento con la pelota en sus pies y tratando de avanzar en bloque, no sin dejar de pasar sustos con la velocidad de su rival.

Pero llegó el descuento, sobre el cierre del partido y tras una gran combinación de pases desde la mitad de la cancha que derivaron en el tanto de Gordon para ponerle adrenalina a un final que el Barcelona parecía planchar, pero que terminó con el Newcastle en área rival sin conseguir rédito.

De esta manera, los de Flick se instalan en la parte alta de la tabla con el resto de vencedores en la jornada, con la primera victoria de la Champions 25-26.

Cambios

Nick Woltemade (61′, Harvey Barnes), Joe Willock (61′, Joelinton), Jacob Murphy (62′, Anthony Elanga), Malick Thiaw (62′, Fabian Schär), Ferran Torres (68′, Pau Cubarsí), Andreas Christensen (69′, Robert Lewandowski), Sven Botman (75′, Kieran Trippier), Eric García (80′, Gerard Martín), Dani Olmo (81′, Marcus Rashford), Marc Casadó (92′, Fermín López)

Goles

0-1, 57′: Rashford, 0-2, 66′: Rashford, 1-2, 89′: Anthony Gordon

Tarjetas

Arbitro: Glenn Nyberg

Arbitro VAR: Jerome Brisard, Bram van Driessche

Joelinton (27′,Amarilla), Gerard Martín (44′,Amarilla), Dan Burn (46′,Amarilla), Fermín López (74′,Amarilla), Frenkie De Jong (81′,Amarilla), Marc Casado (96′,Amarilla)

Otros resultados del jueves en la Champions

Club Brujas 4-1 Mónaco.

Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen.

Frankfurt 5-1 Galatasaray.

Manchester City 2-0 Napoli.

Sportin Club Portugal 4-1 Kairat Almaty.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder