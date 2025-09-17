El pasado fin de semana, el estado Lara destacó en el Campeonato Nacional Sub-20 de Levantamiento de Pesas, celebrado en Coro. A pesar de la falta de apoyo de los entes deportivos gubernamentales, la delegación larense, demostró su fortaleza y compromiso, trayendo a casa un total de seis medallas: cinco de plata y una de oro.

Con corazón y sin apoyo: Atletas larenses ganan 6 medallas en Campeonato Nacional de Pesas

El torneo reunió a 198 jóvenes atletas, 88 mujeres y 110 hombres, de todo el país. La delegación de Lara, que viajó sin el respaldo de IMDERI e IDEL, los institutos encargados del deporte en el estado Lara y del Municipio Iribarren, «brillaron con luz propia».

Los atletas Bárbara González y Jesús Mustafá fueron los protagonistas de esta hazaña. Bárbara, en la categoría de 53 kg, demostró su habilidad y tenacidad al conseguir una medalla de oro y dos de plata. Por su parte, Jesús Mustafá, en la categoría de 109 kg o más, se alzó con tres preseas de plata.

En una entrevista exclusiva, el pesista Jesús Mustafá expresó el sentir del equipo: «Fuimos al campeonato Sub-20 y nos trajimos seis medallas para Lara. Ni IMDERI ni IDEL nos apoyaron con los pasajes ni con nada para viajar. Fuimos como pasajeros, pero con la intención, el compromiso y el corazón de representar a Lara. Aun así, nos trajimos seis medallas».

Pesistas larense no recibieron apoyo

Este logro es un claro testimonio del talento y la dedicación de los atletas larenses, quienes, a pesar de las adversidades, demostraron que su pasión por el deporte es más fuerte que cualquier obstáculo.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB