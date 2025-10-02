“¡Con cemento no sirve!”: Vecinos de la carrera 22 exigen a Hidrolara solucionar fuga que destruye la calle

Comerciantes y residentes de la intersección de la carrera 22 con calle 22 en Barquisimeto hacen un llamado urgente a las autoridades, principalmente a la hidrológica del estado, Hidrolara, para que solventen un persistente bote de agua que está generando graves fallas en el asfalto y problemas de salud en la comunidad.

Elías Alvarado, un comerciante del sector, denunció la recurrencia del problema y la ineficacia de las soluciones provisionales. «Hemos tenido fallas con el agua y cada vez tratando de tapar los muchachos con cemento, pero eso se vuelve a abrir a través la lluvias en el agua», explicó Alvarado, señalando que los parches de cemento no son suficientes.

El bote de agua, que se estanca en la vía, no solo deteriora el pavimento, sino que también genera un foco de insalubridad. Alvarado detalló que la situación complica el tránsito vehicular: «Los carros pasan y el tráfico se tranca porque ellos buscan de pasar por el lado de él izquierdo y hay algunos que se quedan por allá, y se tienen que pasar obligado por allá por ese agua hedionda».

La problemática va más allá de un simple bote; la exposición constante al agua estancada afecta las actividades cotidianas de los vecinos y comerciantes. «Perjudicado a la gente, pero ahí lo que hace falta es que lo asfalte porque tapa con cemento pero no sirve con cemento», enfatizó el declarante.

Alvarado y la comunidad instan a las instituciones competentes a tomar medidas definitivas y no solo paliativas. «Se le agradece a Hidrolara y a los que están capacitados para solucionar ese problema para que vengan y nos apoyen solucionando eso que nos afecta a toda la comunidad», concluyó el vecino, esperando una pronta respuesta que garantice el bienestar y la transitabilidad de la zona.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto