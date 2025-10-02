Con 58 votos a favor: Senado de Argentina rechazó el veto de Javier Milei a leyes de financiamiento a universidades y emergencia pediátrica

Con 58 votos a favor se rechazó el veto del Gobierno de Javier Milei al financiamiento de universidades.

La Cámara alta de Argentina votó en contra del veto del presidente Javier Milei a la emergencia pediátrica y financiamiento a las universidades, que ya habían sido rechazados en el Congreso de Diputados.

Con 59 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones se votó a favor de la emergencia sanitaria al Hospitral Garrahan.

Sobre la ley de financiamiento a las universidades, 58 senadores dieron su aprobación, 7 en contra y hubo 4 abstenciones, haciendo valer el proyecto de ley original que fuera vetado por el Ejecutivo.

El pueblo argentino tiene límites, refirió la diputada Juliana Di Tullio en el encuentro, quien dijo que Milei está pasando a ser un dictador. “El pueblo aregentino sabe pelear, sabe resistir”, remarcó la política.

Con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones queda aprobada la insistencia en la sanción del proyecto de ley que fuera vetado por el PEN sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente— Senado Argentina (@SenadoArgentina) octubre 2025.

Por su parte, la senadora de Catamarca, Lucía Corpacci remarcó que “parece increíble que estemos nuevamente hablando de la emergencia pediátrica en nuestro país.

«Hoy estamos acá nuevamente porque el presidente ha decidido gobernar como quiere sin escuchar al Congreso ni a la gente”, remarcó.

La senadora se quejó también de que el presidente “no ha pasado por Tierra del Fuego para homenajear a los veteranos, solo ha ido a llevar al Comando Sur de Estados Unidos para entregar nuestro territorio”.

“El 25 por ciento de la Argentina está usurpado por el Reino Unido, y no veo a nadie preocupado”, concluyó.

Asimismo otros congresistas subrayaron que el programa económico del Gobierno es un verdadero desastre.

Por su parte, el senador Mariano Recalde dijo que “ahora tenemos otro desafío que nos impone este Gobierno. No es solamente votar leyes o rechazar vetos, ahora el Gobierno ha incurrido en un disparate institucional que es decirle al Congreso que promulga las leyes, pero que (el Ejecutivo) no las va a cumplir”, señaló en referencia a la ley de emergencia en discapacidad.

En el senado la Libertad Avanza culpabilizó al kichnerismo y lo responsabuilizó de usar como herramienta política, sin embargo, los manifestantes que se movilizaban en las instancias del Congreso denunciaron al Gobierno de manipular la situación y la salud de las infancias.

Entre tanto se votaba, manifestantes exigieron que tras el rechazo al veto se garantice la aplicación “inmediata, efectiva y real, sin demoras ni maniobras dilatorias”.

Esta manifestación se da durante un nuevo paro por mejoras salariales.

El veto presidencial a la ley de emergencia rechazado esta tarde del 2 de octubre, generó un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes califican la decisión como “un ataque directo a derechos conquistados”.

La protesta de este jueves, frente al Congreso de la nación, denuncia la crisis prolongada del hospital Gaharran, considerado centro de referencia internacional en atención pediátrica, que se ha agravado en el último año por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la deserción de profesionales y el deterioro de las condiciones laborales.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur