Comunidad La Feria en alerta: Piden a autoridades limpieza de la quebrada

El equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó hasta la comunidad La Feria, luego de recibir denuncias por parte de los habitantes sobre situación que padecen cada vez que llegan las lluvias en la ciudad.

Isabel Yépez, habitante de la comunidad denunció que «Lo que estamos necesitando aquí es la limpieza de los canales porque cada vez que aparecen las lluvias se nos mete el agua hacia las casas, necesitamos el embaulamiento de las quebradas porque cuando llueve esto es torrencial se hace un hueco y eso va ser que sedan los cerros y es un peligro ya que puede acabar con nuestras casas.» dijo.

De igual modo, manifestó que las cloacas se unen en la quebrada lo que provoca malos olores.

Mariela Rivera, también habitante del sector pide a las autoridades la atención a su comunidad ya que cuando llueve se le inunda su casa debido a esta problemática.

Andrea Vásquez expresó que su comunidad no la toman en cuenta por estar ubicada en el centro de la ciudad y no la toman como zona de alto riesgo «no quiere decir que porque vivamos en una zona céntrica no tengamos necesidades, de hecho aqui uno de los principales problemas viene por la quebarda».

Dijo Vásquez que existen muchos casos de dengue y leishmaniasis y que necesitan la ayuda de las autoridades competentes ya que esta comunidad esta conformada por 137 familias.

