Comunidad Andrés Eloy Blanco clama por asfaltado en sus calles tras reparaciones de tuberías

Vecinos de la comunidad Andrés Eloy Blanco, ubicada al oeste de Barquisimeto, están haciendo un llamado urgente a las autoridades para que reparen el asfalto de la calle 2, entre carreras 3 y 4. El deterioro de la vialidad comenzó hace tres meses, luego de que se hicieran reparaciones en la tubería principal de aguas servidas del sector.

Douglas Quero, uno de los vecinos afectados, conversó con el equipo de Noticias Barquisimeto y explicó la situación. «Las enmiendas están muy mal hechas. Antes pasaba una semana y se hacía el asfaltado, pero ahorita, debe ser por la demanda, la capacidad no les da para hacer el asfaltado efectivo».

Según Quero, las condiciones de la vía están causando serios problemas a los residentes. «El granzón que echaron tiene piedras muy grandes y hay carros que se han dañado por la parte de abajo», comentó.

Además del daño a los vehículos, el polvo y la tierra que se levantan constantemente están afectando tanto a las viviendas como a los comercios de la zona. La situación también ha generado conflictos entre los conductores, ya que solo queda un tramo en buen estado para transitar.

Ante esta problemática, los habitantes de la comunidad Andrés Eloy Blanco, a través de Douglas Quero, insisten en que las autoridades competentes realicen el asfaltado necesario para devolverle la normalidad a la vida diaria de los vecinos.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto