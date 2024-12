Compra una entrada para ver a Don Omar, pero su confusión se hace viral

La compra por Internet de una entrada para asistir a un concierto del cantante y compositor puertorriqueño Don Omar puso en apuros económicos a una mujer en México, ya que, de acuerdo con su relato, confundió el valor del boleto. El video en el que cuenta la situación se hizo viral.

Según relató, ingresó «por curiosidad» a la sección VIP de la «preventa de Don Omar» y al observar el precio «superbarato» de la entrada para el recital, que creyó que sería en Mérida, Yucatán (México), decidió comprarla. Sin embargo, se sorprendió al recibir el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito.

«Lo compré y no me fijé que estaba en dólares», expresó la mujer al ver que la entrada costaba 1.102 dólares, y no pesos mexicanos, por lo que en la moneda local el valor se elevó a unos 23.000. «Voy a tener que llamar al banco y pedir diferir a meses con intereses», agregó. El video finaliza con un pedido para Don Omar en recompensa por su esfuerzo económico: «Más le vale que me dé un beso».

Leer también: Selena Gómez anuncia su compromiso con Benny Blanco: «para siempre comienza ahora»



Sin embargo, el costo real de la entrada no será la única sorpresa que se llevará la mujer. Al realizar la compra confundió el lugar del concierto, ya que no será en México, sino en Miami (EE.UU.). «Amiga, ¿segura que es en Mérida? Casi estoy segura de que es en Miami y por eso está en dólares», fue uno de los comentarios que recibió y otro señaló: «Amiga, ahí dice ‘Miami’, ve sacando la visa (en referencia al visado, no a la tarjeta bancaria)».

Zuleydy Márquez con información de RT