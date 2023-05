Como “un avance muy importante” catalogó Tomás Guanipa la Conferencia Internacional en Bogotá sobre la situación en Venezuela

Tomás Guanipa, vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia (PJ), evaluó la Conferencia Internacional sobre Venezuela, celebrada en días pasados en la ciudad de Bogotá por iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro, como un “avance muy importante” por cuanto espera haya “una reacción sentándonos de una vez” en la mesa de negociaciones.

En cuanto a lo discutido en la reunión en la que participaron países como: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y Josep Borrell, alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, detalló que entre los puntos tratados estuvo la compresión y la necesidad en el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de DDHH y la apertura de “espacios de convivencia política” entre los sectores del país.

Así también indicó que se debatió sobre garantías electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Misión Observadora de la Unión Europea en los comicios del año 2021, el “levantamiento de sanciones en dos rieles: Garantías en Derechos Humanos y electorales y el proceso de negociación y acuerdo para liberar” las medidas coercitivas.

“También dejamos en claro la urgencia de hacerlo cuánto antes porque el proceso electoral 2024-2025, está encima y para que sea un proceso competitivo, libre y transparente, hace falta llegar a acuerdos temprano”, dijo.

Sobre las declaraciones del presidente Maduro, en las que señala que el punto más importante dentro de la Conferencia Internacional sobre Venezuela, es buscar el levantamiento de sanciones por lo que advirtió no volverían a las negociaciones en México si no se ejecuta la devolución de los 3 mil 200 millones de dólares, incautados al Estado venezolano, lo cual hace parte del Acuerdo Social pactado en noviembre pasado, el dirigente opositor lo calificó como una “excusa”.

“En el acuerdo que firmamos en México, establecía claramente que la ejecución de ese Acuerdo Social no podía frenar el reinicio de las negociaciones políticas, de hecho, se anunciaba que en diciembre íbamos a estar de nuevo en México y no ocurrió porque decidieron no volverse a sentar”, explicó.

También acentuó que se trata de un “acuerdo que está firmado, tiene que cumplirse y ellos lo saben”.

Asimismo explicó que la ejecución del programa social que se llevará a cabo a través de un Fondo creado por las Naciones Unidas, puede durar hasta tres años. “Es un proceso progresivo, donde además, descongelar bienes que han sido judicializados por lo que ha ocurrido en Venezuela, generan un tiempo que ellos saben estamos tratando con la mayor diligencia posible”.

Aclaró una vez más, que el dinero no será administrado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, si no a través de mecanismos de veeduría creados por la ONU, para garantizar la transparencia de los proyectos específicos en materia de salud, educación y servicios públicos.

No obstante, aplaudió la capacidad de las partes en llegar a un acuerdo donde el objetivo principal es el ciudadano común. Reiteró que “no es permisible que se haya frenado la negociación” cuando continúa la migración y la difícil situación económica del país.

Con información de GV