¡Como tenía que ser! El Venezolano Luis Arráez de Twins de Minnesota al Juego de Estrellas de MLB

Si el líder bate de las Grandes Ligas y número 2 en porcentaje de embasado no era convocado al Juego de Estrellas, hubiésemos sido testigos de primera fila de una auténtica injusticia; pero no ocurre así, como tenía que hacer Luis Arráez será de la partida el próximo 19 de julio en el Dodger Stadium.

Este domingo MLB da a conocer los jugadores reserva y cuerpo de lanzadores tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, listado donde aparece la Regadera, quien concluido su duelo de este 10 de julio, ostenta promedio de bateo de .348 y OBP de .420.

unto al de San Felipe, por el Joven Circuito fueron incluidos Yordan Álvarez (BD, Astros), Xander Bogaerts (SS, Medias Rojas), José Ramírez (3B, Guardianes), José Treviño (C, Yankees) el también venezolano Andrés Giménez (2B Guardianes), George Springer (OF, Azulejos), Byron Buxton (OF, Mellizos), Andrew Benintendi (OF, Reales), Kyle Tucker (OF, Astros), Julio Rodríguez (OF, Marineros), y Miguel Cabrera, BD, Tigres quien fue una selección especial por parte del comisionado, Rob Manfred.

Los serpentineros serán: Shane McClanahan (Rays), Néstor Cortés (Yankees), Alek Manoah (Azulejos), Framber Valdez (Astros), Martín Pérez (Rangers), Paul Blackburn (Atléticos), Gerrit Cole (Yankees), Justin Verlander (Astros), Shohei Ohtani (Angelinos), Clay Holmes (Yankees), Emmanuel Clase (Guardianes), Gregory Soto (Tigres) y Jorge López (Orioles).

Asimismo, por la Nacional se escogieron a: William Contreras (C, Bravos), Nolan Arenado (3B, Cardenales), Pete Alonso (1B, Mets), Jeff McNeil (2B, Mets), Travis d’Arnaud (C, Bravos), C.J. Cron (1B, Rockies), Dansby Swanson (SS, Bravos), Kyle Schwarber (OF, Filis), Juan Soto (OF, Nacionales), Starling Marte (OF, Mets), (Ian Happ OF, Cachorros) y Albert Pujols (BD/1B, Cardenales) selección especial del comisionado Manfred.

Como monticulistas estarán: Clayton Kershaw (Dodgers), Sandy Alcántara (Marlins), Corbin Burnes (Cerveceros), Luis Castillo (Rojos), Max Fried (Bravos), Tony Gonsolin (Dodgers), Joe Musgrove (Padres), Edwin Díaz (Mets), Josh Hader (Cerveceros), Ryan Helsley (Cardenales), David Bednar (Piratas), Joe Mantiply (D-backs).

