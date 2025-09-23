Como “supremacismo y racismo” calificó el Ministro para la Defensa Vladimir Padrino López la burla de Trump a milicianos

Los entrenamientos de las milicias bolivarianas “no son juegos”, ni una recreación en el tiempo y en el espacio, sino que son una preparación militar para salir a defender la Patria, explicó el ministro para la Defensa.

Este martes, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, rechazó la burla que hizo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a los milicianos venezolanos, y la calificó como “otra forma que supremacismo y de racismo”.

Durante la manifestación por la Soberanía y la Paz, desarrollada en Caracas, Padrino López se refirió al video publicado por Trump en el que se burló de los entrenamientos de las milicias bolivarianas, con comentarios irónicos y despectivos.

En ese sentido, el también ministro para la Defensa aseguró que tales entrenamientos “no son juegos”, ni una recreación en el tiempo y en el espacio, sino que son una preparación militar para salir a defender la Patria, de cualquier agresión extranjera que pretenda vulnerar la soberanía nacional y la independencia como Estado.

Sobre los comentarios de Trump, el alto funcionario nacional recordó que la burla es un acto de poco valor humano y menosprecio por el prójimo. Calificó esa acción como supremacismo y racismo.

“La burla es racismo cuando alguien se burla de alguien de algún ser humano (…) Eso no puede llamarse de otra manera, sino supremacismo, pues ven al resto del mundo como si fuéramos esclavos, como si fuéramos salvajes. Nos ven de manera minúscula. Pues claro, tienen el hegemonismo imperial y tienen toda su tecnología y equipamientos militar para intimidar y amedrentar a los pueblos del mundo”, reflexionó.

Padrino López ante la multitud destacó que población se prepara en la organización militar para defender la Patria, recordando a los pescadores asesinados en el Caribe por el gobierno estadounidense.

“Tienen el hegemonismo imperial, toda su tecnología y equipamiento militar para intimidar y amedrentar a los pueblos del mundo. Aquí en el Caribe se han dado a la tarea de estar ajusticiando a pescadores a hombres y mujeres que cometiendo o no ilícitos, fueron ajusticiados en lugar de llevarlos a un encausamiento judicial como lo indica el derecho internacional”, repuso.

Igualmente, el alto militar cuestionó que los países más poderosos del mundo “desbaraten el sentido esencial” de la ONU, por defender el derecho a la vida y la soberanía de los pueblos.

“Hoy vemos cómo se burlan de la organización de las Naciones Unidas. Hoy vemos cómo se minimiza la acción y la razón de ser de la ONU como organismo multilateral, matriz para mantener la paz en el mundo”, indicó.

“Es el hegemonismo que incumple, que sabotea, que hace la guerra, que mata niños y niñas allá en la Franja de Gaza y las bombas en el Medio Oriente. Es el hegemonismo imperial, el que no quiere la paz en el mundo”, denunció el ministro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión